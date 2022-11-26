Военный эксперт назвал причины постоянных поломок техники США на Украине

Поставляемое Украине из США артиллерийское вооружение постоянно ломается из-за старости и неправильной эксплуатации. Об этом рассказал «Известиям» военный эксперт и обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в субботу, 26 ноября.

Эксперт считает, что причина частых поломок американской военной техники на Украине состоит в том, что вооружение в Киев поставляется уже в изношенном состоянии. Помимо этого, в украинской армии технику могут неправильно использовать.

«Здесь и то и другое. С одной стороны, американцы отправляют на Украину не самое новое оружие, это одна сторона вопроса. Вторая сторона, конечно, в том, что оружием пользуются, судя по всему, спустя рукава, без особого уважения и тщательности. Поэтому оно ломается», — отметил эксперт.

Среди причин, приводящих к быстрому выходу техники из строя, Литовкин отметил и сложные климатические условия, в которых она используется.

«Оно используется в сложных климатических условиях, на пересеченной местности. Его таскают взад-вперед, из него стреляют, а выстрелы всегда для орудия «потрясение». Поэтому ничего удивительного, когда гаубицы ломаются», — считает эксперт.

Ранее в этот день газета The New York Times сообщила, что артиллерия, которая поставляется США и их союзниками на Украину, постоянно требует ремонта и обслуживания, что становится проблемой для Пентагона. По информации издания, ломающееся или поврежденное вооружение направляют на обслуживание и ремонт в Польшу. Для европейского командования Пентагона приоритетом являются ремонт и обслуживание артиллерии. В свою очередь на Украине выразили желание, чтобы объект для ремонта находился еще ближе. Так можно будет быстрее возвращать оружие в зоны боевых действий, отмечает газета.

Ранее, 5 ноября, пленный солдат ВСУ рассказал о частых неисправностях поставляемого оружия НАТО.

1 ноября сообщалось о передаче Киеву Вашингтоном снятых с вооружения систем. Отмечалось, что США планирует отправить на Украину снятые с вооружения зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) MIM-23 HAWK.

До этого, 17 сентября, стало известно, что американские противорадиолокационные ракеты (ПРР) AGM-88 HARM, доставленные на Украину из Вашингтона, оказались совершенно неэффективны на поле боя. Уточнялось, что часть ракет оказалась неисправна, некоторые ушли в сторону от намеченной цели с большим отклонением. Существенными недостатками ракет данного типа также являются относительно небольшая скорость и высокая заметность.

14 сентября посол РФ в США Анатолий Антонов выразил мнение, что американская сторона сделала всё для того, чтобы превратить Украину «в полигон по утилизации устаревших и апробации новых вооружений НАТО» в попытках противостоять российскому оружию.

Москва осуждает поставку вооружения украинской стороне. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков 2 сентября назвал опасной тенденцией рост вовлеченности США в военную поддержку Украины.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».