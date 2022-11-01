СМИ рассказали о передаче Киеву Вашингтоном снятых с вооружения систем

США пообещали Украине защиту от постоянных обстрелов критической инфраструктуры и продолжают наращивать поставки противоракетных комплексов, но не тех, которые просят киевские власти. Об этом 31 октября пишут «РИА Новости».

Агентство Reuters 25 октября напомнило, что Вашингтон планирует отправить Киеву зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) MIM-23 HAWK, чтобы бороться с российскими дронами-камикадзе и крылатыми ракетами «Калибр». Отмечается, что администрация президента США Джо Байдена хочет воспользоваться специальным механизмом, который позволит главе государства передавать оружие из армейских запасов другой стране без одобрения конгресса. Но эти комплексы сняты с вооружения, пишет агентство. При этом передовые системы NASAMS и IRIS-T поставляются Украине в единичном количестве.

Как утверждает военный эксперт Алексей Леонков, двух NASAMS может хватить лишь для защиты двух важных объектов инфраструктуры или одного большого, например Киева.

«Каждый NASAMS может работать в автоматизированной командной линии, получая данные о воздушной обстановке от американских средств разведки. Штучные поставки позволяют Западу тестировать эту технику в реальных боевых условиях», — добавил он.

Леонков считает, что всю полученную информацию страны НАТО используют для выстраивания собственной системы ПВО-ПРО.

Тем временем Запад продолжает поставлять Украине устаревшую военную технику, при этом обещая на словах «всестороннюю поддержку».

28 октября стало известно, что США выделят Украине новый пакет военной помощи на сумму $275 млн. Он включает ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, артиллерийские снаряды, стрелковое оружие и спутниковые антенны.

При этом, как сообщило днем ранее агентство Associated Press со ссылкой на источники в американской администрации, в новом пакете военной помощи не будет крупного вооружения. В основном США сосредоточатся на поставках боеприпасов для уже имеющегося у Украины вооружения.

До этого, 15 октября, телеканал Fox News рассказал, что в министерстве обороны США задумались о сокращении поставок вооружения на Украину из-за истощения собственных запасов. Как утверждают авторы материала, министр обороны страны Ллойд Остин дал понять, что Соединенные Штаты и их западные союзники с трудом успевают удовлетворить потребности Украины.

Москва осуждает поставку вооружения украинской стороне. Как отмечал 26 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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