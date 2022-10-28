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СМИ сообщили о новом пакете помощи США Украине на $275 млн

Associated Press: США дадут Украине дополнительные $275 млн военной помощи
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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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США планируют выделить Украине новый пакет военной помощи объемом в $275 млн. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники в американской администрации в четверг, 27 октября.

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Отмечается, что официально о новом пакете будет объявлено в пятницу, 28 октября. При этом ожидается, что в нем не будет крупного вооружения. В основном США сосредоточатся на поставках боеприпасов для уже имеющегося у Украины вооружения, в том числе артиллерийских ракетных систем HIMARS.

Ранее, 18 октября, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США намерены оперативно передать Украине $4,5 млрд в качестве новой экономической помощи. В минфине отметили, что речь идет о грантовой помощи Киеву.

До этого, 9 октября, США заявили об истощении боеприпасов для HIMARS из-за поставок на Украину. Кроме того, американский военный чиновник сообщил, что потребность киевского режима в вооружении оказалась «намного больше, чем ожидалось».

Между тем 28 сентября сообщалось, что США и Европа практически исчерпали свои запасы оружия для поставок на Украину. Отмечается, что некоторые боеприпасы в стране хранятся на случай конфликта с Китаем из-за Тайваня, другие, особенно наземные системы, — на случай обострения ситуации вокруг КНДР или в Европе.

Страны Запада оказывают поддержку украинской стороне на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Кроме финансовой помощи западные государства отправляют Киеву военную технику и оружие.

Как указывали в Москве, вовлеченность Запада в конфликт уже достигла уровня, когда можно говорить о том, что страны НАТО де-факто являются участниками конфликта.

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