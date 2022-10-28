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Пентагон заявил о новом пакете военной помощи Киеву на $275 млн

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Фото: Global Look Press/Pfc. David Dumas
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Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $275 млн.

О выделении помощи Киеву прежде заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в интервью CNN. Он добавил, что всего США выделили Киеву уже более 20 пакетов помощи.

Кирби также напомнил слова главы Белого дома Джо Байдена о том, что помощь Украине будет продолжаться столько, сколько потребуется.

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