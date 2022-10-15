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В США заговорили о вынужденном сокращении поставок оружия Украине

Fox News: США скоро будут вынуждены резко сократить поставки оружия Украине
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Фото: commons.wikimedia.org
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В министерстве обороны США задумались о сокращении поставок вооружения на Украину из-за истощения собственных запасов. Об этом сообщил телеканал Fox News в субботу, 15 октября.

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Как утверждают авторы материала, министр обороны США Ллойд Остин на текущей неделе дал понять, что Соединенные Штаты и их западные союзники «с трудом успевают удовлетворить потребности Украины в современных видах вооружений, необходимых для борьбы с Россией».

Этот факт, пишут авторы, отражает тенденцию к сокращению поставок оружия на Украину.

«Все данные говорят о том, что американские военные склады пустеют, и установок HIMARS, «Джавелинов» и гаубиц M777 становится всё меньше», — заявил старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан, чьи слова приводятся в материале.

По словам Канчиана, истощение запасов приведет к тому, что США вынуждены будут начать поставлять менее качественные виды вооружений на Украину либо вовсе замедлят поставки.

В заключение авторы указывают также на «страх Белого дома перед эскалацией конфликта, которая может привести к войне между США и Россией».

До этого, 10 октября, член палаты представителей США Пол Госар призвал отказаться от помощи Украине, отметив, что его страна ничего не должна киевскому режиму.

Накануне, 9 октября, США заявили об истощении боеприпасов для HIMARS из-за поставок на Украину. Кроме того, американский военный чиновник сообщил, что потребность Украины в вооружении оказалась «намного больше, чем ожидалось».

28 сентября сообщалось, что США и Европа практически исчерпали свои запасы оружия для поставок на Украину. Отмечается, что некоторые боеприпасы в стране хранятся на случай конфликта с Китаем из-за Тайваня, другие, особенно наземные системы, — на случай обострения ситуации вокруг КНДР или в Европе.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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