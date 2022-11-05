Пленный солдат ВСУ рассказал о частых неисправностях поставляемого оружия НАТО

Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Барлян заявил, что оружие НАТО часто поставляется в неисправном или неукомплектованном состоянии. Об этом он рассказал журналистам в субботу, 5 ноября.

«Видел управляемые ракеты NLAW с севшими батареями, Javelin, к которым нету «мозгов», потому что одни «мозги» выделяются на бригаду, а самих «джавелинов» может быть выделено 50 штук. Часто бывает сама пусковая установка, но нет пульта управления к ней», — сказал украинский военный, находящийся сейчас в плену в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Он добавил, что за потерю пульта от американского переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin украинским военным может грозить уголовное наказание, поскольку эти комплексы являются дефицитным имуществом, и даже уже отстрелянные тубус от ракет необходимо сдавать.

Барлян также заметил, что в основном украинские военные продолжают пользоваться старым советским вооружением, таким, как, например, РПГ-7. Он сказал, что это «вечное орудие, с которым при надлежащей эксплуатации не бывает никаких проблем».

До этого, 1 ноября, сообщалось о передаче Киеву Вашингтоном снятых с вооружения систем. Отмечалось, что США планирует отправить на Украину снятые с вооружения зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) MIM-23 HAWK.

Ранее, 17 сентября, стало известно, что американские противорадиолокационные ракеты (ПРР) AGM-88 HARM, доставленные на Украину из Вашингтона, оказались совершенно неэффективны на поле боя. Уточнялось, что часть ракет оказалась неисправна, некоторые ушли в сторону от намеченной цели с большим отклонением. Существенными недостатками ракет данного типа также являются относительно небольшая скорость и высокая заметность.

14 сентября посол РФ в США Анатолий Антонов выразил мнение, что американская сторона сделала всё для того, чтобы превратить Украину «в полигон по утилизации устаревших и апробации новых вооружений НАТО» в попытках противостоять российскому оружию.

Москва осуждает поставку вооружения украинской стороне. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков 2 сентября назвал опасной тенденцией рост вовлеченности США в военную поддержку Украины.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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