NYT сообщила о проблемах США из-за ломающейся на Украине артиллерии

Артиллерия, которая поставляется США и их союзниками на Украину, постоянно требует ремонта и обслуживания, что становится проблемой для Пентагона. Об этом 25 ноября сообщила газета The New York Times со ссылкой на официальных лиц.

По информации издания, ломающееся или поврежденное вооружение направляют на обслуживание и ремонт в Польшу. Для европейского командования Пентагона приоритетом является ремонт и обслуживание артиллерии.

В свою очередь, на Украине выразили желание, чтобы объект для ремонта находился еще ближе. Так можно будет быстрее возвращать оружие в зоны боевых действий, отмечает газета.

Уточняется, что примерно треть западных гаубиц, отправленных на Украину, находится в состоянии, непригодном для эксплуатации. Такая проблема связана также и с интенсивным применениям орудий.

Ранее, 24 ноября, глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин сообщил, что поставки вооружения Украине осуществляют не менее 25 стран, подавляющее большинство которых входит в НАТО.

23 ноября глава Госдепа Энтони Блинкен сообщил, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи в размере $400 млн, который включает дополнительные вооружения со складов американского минобороны. В этом же месяце сообщалось, что США уже предоставили военную помощь Украине на сумму более $20 млрд.

До этого, 21 ноября, американская газета The Washington Post сообщила со ссылкой на военного чиновника из НАТО, что в США и ЕС задумались о риске остаться без оружия из-за поставок Украине. По словам источника, западные страны передали огромное количество оружия и техники Киеву и решение проблемы с дефицитом запасов военной техники требует долгосрочных и стратегических действий.

Москва неоднократно осуждала поставки оружия на Украину. Еще в апреле МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава ведомства Сергей Лавров в свою очередь отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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