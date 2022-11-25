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НАТО нарастила производство боеприпасов советского образца для Киева

Столтенберг: НАТО значительно нарастила производство боеприпасов советских образцов для Киева
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Volodymyr Tarasov
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НАТО значительно нарастила производство в Восточной Европе вооружений и боеприпасов советских образцов, которые нужны Киеву. Об этом рассказал 25 ноября генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания руководителей внешнеполитических ведомств стран блока 29–30 ноября в Бухаресте.

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«Мы видим, что продукция значительно расширилась. В частности, НАТО смогла значительно нарастить производство советских вооружений и боеприпасов, необходимых Украине, которая всё еще имеет большое количество советской артиллерии, для которой нужны боеприпасы и запчасти. Отдельные страны на восточном фланге альянса всё еще имеют значительные производственные мощности для этого», — сказал он.

Накануне газета Politico сообщила, что запасы вооружения в западных странах стремительно сокращаются из-за продолжающихся поставок на Украину. В материале отмечается, что оборонная промышленность в Европе еще не успела нарастить мощность и нанять новых работников для наращивания производства вооружения. Это, по информации газеты, вызвало серьезную озабоченность во время последнего саммита НАТО в Брюсселе в октябре.

21 ноября американская газета The Washington Post сообщила со ссылкой на военного чиновника из НАТО, что в США и ЕС задумались о риске остаться без оружия из-за поставок Украине. По словам источника, западные страны передали огромное количество оружия и техники Киеву и решение проблемы с дефицитом запасов военной техники требует долгосрочных и стратегических действий.

24 ноября глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин сообщил, что поставки вооружения Украине осуществляют не менее 25 стран, подавляющее большинство которых входит в НАТО.

Днем ранее глава Госдепа Энтони Блинкен сообщил, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи в размере $400 млн, который включает дополнительные вооружения со складов американского минобороны. В этом же месяце сообщалось, что США уже предоставили военную помощь Украине на сумму более $20 млрд.

Москва неоднократно осуждала поставки оружия на Украину. Еще в апреле МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава ведомства Сергей Лавров в свою очередь отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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