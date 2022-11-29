В Минобороны Польши указали на высокую вероятность войны с участием Варшавы

В Варшаве считают вероятность войны с польским участием «крайне высокой». Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Марчин Очепа во вторник, 29 ноября, в ходе своего выступления с лекцией в Кракове.

«Какова вероятность войны, в которой мы будем принимать участие? Крайне высокая. А если что-то вероятно хотя бы на 30% с политической точки зрения, то я к этому уже готовлюсь», — сказал он.

По словам Очепы, в мире в настоящее время, в частности, высока вероятность войны с участием НАТО, также как и серьезного конфликта между КНР и США, передает «Газета.Ru».

«Если мы посмотрим на опыт ХХ века, то перспектива этого года и этого десятилетия заставляет нас оценивать события, участниками, а не только свидетелями которых мы являемся, как вторую холодную войну», — отметил замминистра.

Он также добавил, что в данных реалиях оборонная политика Польши должна быть как можно масштабнее и иметь своей целью улучшение связей с единомышленниками не только в Европейском союзе (ЕС) и НАТО, но и во всем мире.

Ранее в этот же день премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не отдаст Киеву свои зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, так как они должны «служить для защиты польского неба».

22 ноября сообщалось, что Польша приняла предложение Германии о размещении в стране дополнительных батарей американских систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

16 ноября заместитель начальника генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Валерий Гнилозуб заявил, что милитаризация соседних государств, прежде всего Польши, идет ударными темпами. По его словам, это указывает на подготовку Варшавы к наступательно войне. По словам Гнилозуба, в Польше началась подготовка по формированию двух дополнительных механизированных дивизий сухопутных войск. Он указал на то, дивизия будет находиться в восточной части страны, недалеко от границы с Белоруссией.

До этого, 29 октября, издание Modern Diplomacy сообщило, что правительство Польши готовит плацдарм для вторжения и захвата своих «исторических земель» на Западной Украине. По мнению обозревателей издания, польские власти намерены ввести войска на запад Украины и провести референдум в занятых областях о вхождении в Польшу.

Днем ранее глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Якуб Кумох заявил, что страна заинтересована в размещении ядерного оружия НАТО на своей территории в рамках программы альянса. Он также подчеркнул, что Польша поддерживает размещение сил НАТО в своей стране и заинтересована в участии в программе Nuclear Sharing.

Nuclear Sharing — концепция политики НАТО, которая позволяет странам-членам, не имеющим собственного ядерного оружия, участвовать в планировании использования оружия альянса.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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