Франция продолжает поставки оружия Украине на фоне дефицита вооружений в собственной армии, что является безумием. Об этом 10 декабря заявил лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо в своем Twitter-аккаунте.

«Военные запасы практически истощились… Но мы продолжаем поставлять оружие и боеприпасы Зеленскому! Прекратим это совершеннейшее безумие!» — прокомментировал политик статью издания Opinion.

В статье приводится отчет Французского института международных отношений (IFRI), согласно которому низкие поставки вооружений Украине Францией обусловлены недостатком у страны собственных вооружений.

Дефицит объясняется ограничением бюджета европейский армий, из-за которого пришлось сократить свои запасы «до минимума».

Ранее, 4 декабря, депутат французского парламента, лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что Франция должна занять разумную позицию, прекратив поставки оружия Украине и вразумив президента этой страны Владимира Зеленского, чтобы не углублять социальный и экономический кризис в Европе. Он призвал следовать примеру экс-президента Франции Жака Ширака, который отказался поддерживать вторжение США в Ирак в 2003 году.

3 декабря президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж намерен поставлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) дополнительное вооружение. Он подчеркнул, что, несмотря на готовность продолжать поддерживать ВСУ, Франция никогда не пойдет на ослабление своей собственной армии.

При этом 1 декабря газета Politico сообщила о том, что Франция на неофициальном уровне признает невозможность и далее предоставлять Украине оружие из-за ситуации с собственными запасами.

Министр обороны Украины Алексей Резников 29 ноября заявил, что государству передали реактивные системы залпового огня (РСЗО) LRU MLRS из Франции.

До этого, 19 ноября, глава минобороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что Украина получила за последнее время от Парижа два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) Crotale. Также Париж передал Киеву две РСЗО. По словам Лекорню, теперь Киев просит радары.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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