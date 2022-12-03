Макрон заявил о готовности Франции поставить дополнительное оружие Киеву

Франция намерена предоставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) дополнительное вооружение, заявил 3 декабря французский лидер Эммануэль Макрон в эфире телеканала TF1.

«Мы будем поставлять Украине дополнительное вооружение. Как? Наши производители будут производить вооружения как можно быстрее… иногда мы возвращаем вооружения, направленные странам, которые в нем не нуждаются, а также мы проводим совместные с другими странами программы», — отметил он.

Макрон добавил, что, несмотря на готовность продолжать поддерживать ВСУ, Франция никогда не пойдет на ослабление своей собственной армии, для того чтобы помочь Киеву.

«Мы также никогда не поставим такое оружие, которое сделало бы нас стороной конфликта в результате его использования для нападений на российскую территорию. Мы продолжаем делать максимум того, что можем, но при соблюдении этих двух ограничений», — резюмировал французский президент.

При этом 1 декабря газета Politico сообщила о том, что Франция на неофициальном уровне признает невозможность и далее предоставлять Украине оружие из-за ситуации с собственными запасами.

До этого, 29 ноября, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что государству передали реактивные системы залпового огня (РСЗО) LRU MLRS из Франции.

19 ноября глава минобороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что Украина получила за последнее время от Парижа два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) Crotale. Также Париж передал Киеву две РСЗО. По словам Лекорню, теперь Киев просит радары.

1 ноября Макрон пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому помощь в укреплении противовоздушной обороны страны.

Западные страны увеличили отправку оружия и военной техники на Украину на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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