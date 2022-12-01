СМИ узнали о невозможности Франции продолжать поставку оружия Киеву

Франция признает на неофициальном уровне, что больше не может предоставлять Украине оружие из-за ситуации с собственными запасами. Об этом пишет газета Politico.

«Неофициально французы признают, что не могут дать Украине больше вооружения из-за состояния собственных запасов», — пишет издание.

Власти намерены исправить эту ситуацию за счет помощи граждан. Будет организована конференция по украинской сопротивляемости. Мероприятие запланировано на декабрь, сообщает телеканал «Звезда».

29 ноября министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что государству передали реактивные системы залпового огня (РСЗО) LRU MLRS из Франции, сообщается на сайте aif.ru.

23 ноября, сообщалось, что Украина получила от Турции РСЗО TLRG-230.

Как в беседе с «Известиями» предположил военный эксперт Юрий Кнутов, это свидетельствует о том, что арсеналы западных стран пустеют. В то же время он признал, что поставки подобного рода систем повышают боевые возможности Украины.

19 ноября глава минобороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что Украина получила за последнее время от Парижа два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) Crotale. Также Париж передал Киеву две РСЗО. По словам Лекорню, теперь Киев просит радары.

Ранее, 17 ноября, обозреватели Джек Детш и Эми Макиннон написали, что страны НАТО обеспокоены тем, что дальнейшие поставки вооружения Украине оставят их собственные армии без необходимых запасов. Они отметили, что в Североатлантическом альянсе идут дискуссии о вариантах поддержки членов военно-политического блока на случай, если запасы оружия упадут ниже необходимого уровня, сообщается на сайте kp.ru.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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