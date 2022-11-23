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Военный эксперт допустил опустошение арсеналов Запада из-за помощи Украине

Военный эксперт Кнутов: поставки оружия Украине из Турции говорят о том, что арсеналы Запада пустеют
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Фото: Roketsan
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Поставки Украине турецких реактивных систем залпового огня (РСЗО) TRLG-230 говорят о том, что арсеналы западных стран пустеют. Такое предположение 23 ноября в беседе с «Известиями» сделал военный эксперт Юрий Кнутов.

Ранее в этот день агентство УНИАН сообщило, что Анкара передала Киеву РСЗО TRLG-230. Агенство разместило в Telegram-канале «первое зафиксированное на видео применение турецкой РСЗО на Украине».

Эксперт рассказал, что система TRLG-230 — современная разработка с дальностью стрельбы до 70 км, у нее есть возможность наведения каждой ракеты по лучу лазера.

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«То есть используется Bayraktar ТВ-2, на который устанавливают лазерный целеуказатель. Bayraktar подсвечивает цель с воздуха, ракета по отраженному лучу лазера эту цель поражает с абсолютной точностью. Поэтому поставки подобного рода систем повышают боевые возможности Украины, но, с другой стороны, говорят о том, что арсеналы других стран НАТО, то есть поставки HIMARS из США и Германии, частично Великобритании, поставки дальнобойных артиллерийских систем заканчиваются. И это сказывается на наступательных возможностях Украины», — сказал он.

По мнению Кнутова, еще предстоит изучить возможности и боевые характеристики РСЗО TRLG-230, однако он предположил, что российская армия справится с этой техникой.

«Я бы так сказал, что Bayraktar мы сбиваем очень хорошо. Если говорить о HIMARS, то у нас сейчас пошли уже на линию фронта наши системы Торнадо-С с дальностью стрельбы 120 км и возможностью наводить каждую ракету индивидуально. Они гораздо мощнее HIMARS и турецких систем», — заключил эксперт.

Накануне газета Le Monde сообщила, что на фоне истощения запасов вооружения в западных странах в Киеве растет беспокойство по поводу способности союзников поддерживать темпы поставок оружия. Отмечалось, что страны — поставщики оружия сами теперь нуждаются в срочном пополнении запасов вооружения.

Тогда же министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что вооруженным силам страны сложно откликаться на просьбы третьих стран об оказании военной помощи. При этом она заверила, что ФРГ будет продолжать поддерживать Украину.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что западные государства не вправе говорить об усталости от поддержки Украины.

Ряд стран усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса.

МИД России неоднократно призывал страны перестать накачивать Украину оружием. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова подчеркивала, что эти действия приводят к гибели людей, отмечая, что Запад устроил «адскую карусель» из таких поставок.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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