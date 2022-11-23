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Le Monde сообщила об истощении запасов оружия на Западе из-за Украины
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Le Monde сообщила об истощении запасов оружия на Западе из-за Украины

Le Monde рассказала о сокращении запасов оружия в западных странах из-за поставок Киеву
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Фото: Global Look Press/Staff Sgt. Brandon Julson
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На фоне истощения запасов вооружения в западных странах в Киеве растет беспокойство по поводу способности союзников поддерживать темпы поставок оружия. Об этом 22 ноября сообщает газета Le Monde.

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«Запасы боеприпасов в западных арсеналах истощаются чрезвычайно быстро. Отныне страны должны использовать свои критические запасы, если они хотят поддержать Украину», — приводит газета заявление постоянного секретаря министерства обороны Эстонии Кусти Салма.

Отмечается, что страны — поставщики оружия сами теперь нуждаются в срочном пополнении запасов вооружения.

За месяцы боевых действий Запад широко раскрыл свои арсеналы, в первую очередь США, которые обеспечивают две трети военной помощи. Пентагон официально поставил Киеву более миллиона снарядов с 24 февраля: 924 тыс. калибра 155 мм, 125 тыс. — 120 мм, 180 тыс. — 105 мм.

Ранее в этот день министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что вооруженным силам страны сложно откликаться на просьбы третьих стран об оказании военной помощи. При этом она заверила, что ФРГ будет продолжать поддерживать Украину.

Между тем в этот же день группа из 16 сенаторов конгресса США обратилась к администрации президента страны с просьбой пересмотреть решение о поставке на Украину разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов MQ-1C Gray Eagle. Уточнялось, что решение должно быть пересмотрено в пользу Украины, поскольку поставки такой техники «обладают потенциалом изменить стратегический ход боевых действий в пользу Украины».

До этого, 19 ноября, сотрудник чешского Университета обороны Брно Зденек Петраш заявил, что ввиду истощения запасов оружия и боеприпасов украинские военные потеряли инициативу на поле боя. При этом на Западе энтузиазм в поставках вооружения на Украину постепенно снижается, добавил он.

Еще в октябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что НАТО, продолжая накачивать Киев оружием, приближается к столкновению с Россией.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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