Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли инициативу на поле боя из-за истощения запасов оружия и боеприпасов. Об этом 19 ноября заявил в интервью iDNES сотрудник чешского Университета обороны Брно Зденек Петраш.

«Причина — в большой усталости войск, а также в нехватке оружия и боеприпасов. Прежде всего речь идет о боеприпасах для артиллерии и ракетных войск», — пояснил военный эксперт.

Петраш отметил, что Киев потратил слишком много оружия, а также других материальных средств за последние месяцы. «Сейчас их нет, и Украина ждет их в виде помощи из-за рубежа», — добавил эксперт.

При этом на Западе энтузиазм в поставках вооружения на Украину постепенно снижается.

21 ноября американская газета The Washington Post сообщила со ссылкой на военного чиновника из НАТО, что в США и ЕС задумались о риске остаться без оружия из-за поставок Украине. По словам источника, западные страны передали огромное количество оружия и техники Киеву и решение проблемы с дефицитом запасов военной техники требует долгосрочных и стратегических действий.

В тот же день экс-депутат Европарламента (ЕП) Флориан Филиппо предупредил о плачевных последствиях «безумных поставок» оружия Киеву. Он заявил, что Париж поставляет Киеву оружие, однако игнорирует потребности собственной армии и добавил, что военная помощь Киеву только усиливает кризис.

17 ноября журнал Foreign Policy рассказал о беспокойстве НАТО дальнейшими поставками оружия на Украину. Как сообщалось, в НАТО идет обсуждение возможностей поддержки членов организации, если их запасы оружия упадут ниже уровня, который необходим для выполнения обязательств по обороне в рамках Североатлантического договора.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля в связи с обострением ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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