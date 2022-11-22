Сенаторы США попросили Белый дом передать Киеву ударные беспилотники

Группа из 16 сенаторов конгресса США обратились к администрации президента страны Джо Байдена с просьбой пересмотреть решение о поставке на Украину разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов MQ-1C Gray Eagle. Об этом сообщила 22 ноября газета The Wall Street Journal.

По данным издания, они направили шефу Пентагона Ллойду Остину письмо, в котором попросили предоставить Киеву эти беспилотники. Приводя аргументы, почему решение должно быть пересмотрено в пользу Украины, сенаторы указали, что поставки такой техники «обладают потенциалом изменить стратегический ход боевых действий в пользу Украины».

Ранее во вторник в минфине США сообщили, что Вашингтон предоставил Киеву $4,5 млрд в качестве дополнительной прямой бюджетной поддержки. За день до этого шеф Пентагона заявил, что США предоставили военную помощь Украине на сумму более $20 млрд. Он также подчеркнул, что Штаты продолжат помогать Украине «столько, сколько потребуется».

О том, что администрация Байдена не предоставит Украине передовые беспилотники, несмотря на просьбы Киева и группы членов конгресса, The Wall Street Journal сообщила еще 9 ноября. По данным издания, Вашингтон уверен, что передача Gray Eagle может быть воспринята Москвой как сигнал, что «США поставляют вооружения, которые могут быть использованы для ударов по позициям на территории России».

Киев попросил США о поставке беспилотников MQ-1C Gray Eagle еще летом этого года.

Еще в октябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что НАТО, продолжая накачивать Киев оружием, приближается к столкновению с Россией.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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