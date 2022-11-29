Резников заявил о доставке на Украину первой французской РСЗО LRU MLRS

Первая французская реактивная система залпового огня (РСЗО) LRU MLRS доставлена на Украину. Об этом 29 ноября сообщил министр обороны страны Алексей Резников.

«Теперь украинская армия еще сильнее для сдерживания и уничтожения врага. Это заметный результат дружбы между [президентом Украины] Владимиром Зеленским и [французским лидером] Эммануэлем Макроном», — написал он в своем аккаунте в Twitter.

LRU (Lance-Roquette Unitaire) — французская модификация американской РСЗО M270. Всего у Франции на вооружении 13 таких машин.

Ранее, 23 ноября, сообщалось, что Украина получила от Турции РСЗО TLRG-230. Отмечалось, что украинская сторона уже успела опробовать ее в боевых действиях.

Как в беседе с «Известиями» предположил военный эксперт Юрий Кнутов, это свидетельствует о том, что арсеналы западных стран пустеют. В то же время он признал, что поставки подобного рода систем повышают боевые возможности Украины.

До этого, 21 ноября, The Telegraph сообщила, что Лондон передал Киеву партию высокоточных ракет Brimstone-2, которые имеют лазерное наведение и чья дальность действия вдвое больше, чем у предыдущей версии.

19 ноября глава минобороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что Украина получила за последнее время от Парижа два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) Crotale. Также Париж передал Киеву две РСЗО. По словам Лекорню, теперь Киев просит радары.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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