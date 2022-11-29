Реклама
Прямой эфир
Общество
Хуснуллин поручил восстановить Приазовский технический университет
Мир
Воздушная тревога вновь объявлена в ряде регионов Украины
Политика
СФ рассмотрит обращение к парламентам мира из-за обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ
Мир
Президент Хорватии предрек ЕС закупку газа у США втридорога
Авто
Вьетнамская марка VinFast отложила продажи своих машин в Европе
Мир
Резников заявил о доставке на Украину первой французской РСЗО LRU MLRS
Мир
Эрдоган заявил о цели поставить Турцию в центр нового миропорядка
Мир
Названы сроки строительства ж/д ветки из России в Иран
Мир
Интернет-сервис Starlink повысил тарифы для украинцев на $15
Экономика
Спрос на российские бренды одежды вырос на 30% в 2022 году
Авто
Tesla объявила о рестайлинге Model 3
Мир
Bloomberg узнало о планах НАТО вернуться к идее поставок Киеву истребителей
Сюжет:

Резников заявил о доставке на Украину первой французской РСЗО LRU MLRS

0
Фото: Global Look Press/imago images.de/BjÃ�rn Trotzki
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первая французская реактивная система залпового огня (РСЗО) LRU MLRS доставлена на Украину. Об этом 29 ноября сообщил министр обороны страны Алексей Резников.

Логистика ударов: ВКС нарушают железнодорожное снабжение ВСУ
Повреждение транспортных узлов облегчает действия российских войск в зоне СВО

«Теперь украинская армия еще сильнее для сдерживания и уничтожения врага. Это заметный результат дружбы между [президентом Украины] Владимиром Зеленским и [французским лидером] Эммануэлем Макроном», — написал он в своем аккаунте в Twitter.

LRU (Lance-Roquette Unitaire) — французская модификация американской РСЗО M270. Всего у Франции на вооружении 13 таких машин.

Ранее, 23 ноября, сообщалось, что Украина получила от Турции РСЗО TLRG-230. Отмечалось, что украинская сторона уже успела опробовать ее в боевых действиях.

Как в беседе с «Известиями» предположил военный эксперт Юрий Кнутов, это свидетельствует о том, что арсеналы западных стран пустеют. В то же время он признал, что поставки подобного рода систем повышают боевые возможности Украины.

До этого, 21 ноября, The Telegraph сообщила, что Лондон передал Киеву партию высокоточных ракет Brimstone-2, которые имеют лазерное наведение и чья дальность действия вдвое больше, чем у предыдущей версии.

19 ноября глава минобороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что Украина получила за последнее время от Парижа два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) Crotale. Также Париж передал Киеву две РСЗО. По словам Лекорню, теперь Киев просит радары.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022