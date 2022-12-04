Во Франции призвали остановить поставки оружия Киеву и не усугублять кризис в ЕС

Франция должна занять разумную позицию, прекратив поставки оружия Украине и вразумив президента этой страны Владимира Зеленского, чтобы не углублять социальный и экономический кризис в Европе. Об этом 4 декабря заявил депутат французского парламента, лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в эфире радиостанции «Европа-1».

Он отметил, что Франция должна занять позицию арбитра в ситуации на Украине, потому что цель Зеленского не в защите своей страны, а в приношении ее народа в жертву, чтобы разрушить Россию.

«Это серьезная ошибка», — отметил политик.

Он призвал следовать примеру экс-президента Франции Жака Ширака, который отказался поддерживать вторжение США в Ирак в 2003 году.

По мнению депутата, ситуация вокруг Украины не контролируется и «втягивает Европу в экономический и социальный суицид».

«Настал момент достичь мира, добиться компромисса двух сторон, угомонить Зеленского. Необходимо полностью отменить экономические санкции, прекратить поставки оружия в обмен на прекращение огня и начать переговоры», — подчеркнул Дюпон-Эньян.

Он добавил, что необходимо защищать интересы Франции, а она не заинтересована в кризисе из-за ухода предприятий в США и Китай.

Днем ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж намерен поставлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) дополнительное вооружение. Он подчеркнул, что, несмотря на готовность продолжать поддерживать ВСУ, Франция никогда не пойдет на ослабление своей собственной армии.

При этом 1 декабря газета Politico сообщила о том, что Франция на неофициальном уровне признает невозможность и далее предоставлять Украине оружие из-за ситуации с собственными запасами.

В тот же день Макрон отметил готовность продолжать диалог с президентом России Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине. По его словам, необходимо избегать эскалации.

До этого, 29 ноября, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что государству передали реактивные системы залпового огня (РСЗО) LRU MLRS из Франции.

19 ноября глава минобороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что Украина получила за последнее время от Парижа два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) Crotale. Также Париж передал Киеву две РСЗО. По словам Лекорню, теперь Киев просит радары.

1 ноября Макрон пообещал президенту Украины помощь в укреплении противовоздушной обороны страны.

Западные страны увеличили отправку оружия и военной техники Киеву на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».