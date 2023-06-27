«Два государства, но Отечество у нас общее»

Александр Лукашенко раскрыл некоторые детали переговоров, итогом которых стала разрядка ситуации, вызванной попыткой руководства ЧВК «Вагнер» совершить военный мятеж в России . По словам белорусского лидера, он призвал российского президента Владимира Путина не действовать жестко. Какова роль НАТО в текущих процессах, как шли переговоры 24 июня и нужно ли белорусам опасаться ЧВК «Вагнер» — в материале «Известий» .

«Мы отчетливо видим новую волну расширения НАТО»

Президент Белоруссии 27 июня во Дворце независимости вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу . Александр Лукашенко отметил, что торжественная церемония проходит в преддверии Дня независимости республики, который отмечается 3 июля — в этот день в 1944 году войска Красной армии освободили Минск от германской оккупации во время Великой Отечественной войны.

— Современным белорусам посчастливилось родиться и жить под чистым небом, но мы с вами, как люди военные, хорошо знаем, что жизнь без войны — это результат кропотливой ежедневной работы , — сказал он.

Отдельно белорусский президент остановился на вызовах, которые ставятся перед республикой со стороны коллективного Запада.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время церемонии вручения генеральских погон высшему офицерскому составу Фото: официальный интернет-портал Президента Белоруссии/president.gov.by

— Угроза нового глобального конфликта никогда не была так близка, как сегодня. Нашу страну, весь наш регион в очередной раз пытаются взорвать, дезориентировать людей . Любыми способами раскачать ситуацию и под этот шумок насадить свои правила, установить свой порядок. Порядок, при котором уже не будет ни наших стран, ни народов, — считает Лукашенко. — Сегодня м ы отчетливо видим новую волну расширения НАТО и беспрецедентное наращивание потенциала стран-членов альянса в регионе, в том числе в непосредственной близости от наших границ .

Безопасность, убежден Лукашенко, должна быть общей на территории России и Белоруссии.

— А наше Отечество — от Бреста до Владивостока. Это земля, свобода и наши народы, которые живут здесь. Два государства, но Отечество у нас общее , — заявил президент Белоруссии.

Беглые засуетились

За событиями на юге России в Белоруссии наблюдали с болью , признал Лукашенко, причем не только на уровне политических элит, но и граждане республики восприняли близко к сердцу опасную ситуацию, сложившуюся на выходных в России.

— Моя позиция: если рухнет Россия, мы останемся под обломками, все погибнем , — заявил Лукашенко.

Бойцы ЧВК «Вагнер» на одной из улиц Ростова-на-Дону. 24 июня 2023 года Фото: TASS/EPA

На фоне попытки мятежа активизировались силы, неоднократно заявлявшие о планах устроить переворот в Белоруссии.

— Тем более что и беглые наши засуетились. Правда, фальстарт произошел. Стремятся продемонстрировать своим кураторам наличие хоть каких-то результатов . <…> Успели даже опубликовать очередные призывы и планы (я о беглых). Мол, тоже готовы реализовать очередной сценарий «вооруженного мятежа» — надо же отчитываться, — рассказал он.

Справка «Известий» 23-24 июня руководство ЧВК «Вагнер» осуществило попытку военного мятежа. Часть бойцов группы заняла здание штаба Южного военного округа ВС РФ в Ростове-на-Дону, другая — начала движение в сторону Москвы. Режим КТО был введен в нескольких регионах России, в том числе в Москве и области. Владимир Путин обратился к россиянам и пообещал сделать все, чтобы отстоять страну. Вечером того же дня пресс-служба президента Белоруссии сообщила о договоренностях между ним и руководителем ЧВК Евгением Пригожиным. В результате колонны техники мятежников развернулись и отправились в полевые лагеря. Переговоры велись по согласованию с Владимиром Путиным. Позже Лукашенко подтвердил приезд главы Пригожина в Белоруссию. Российский лидер ранее подтвердил, что Бойцы ЧВК «Вагнер», которые «не пошли на братоубийственное кровопролитие и остановились у последней черты», имеют возможность продолжить службу в Вооруженных силах РФ. При этом те, кто не хочет служить по контракту в Минобороны или вернуться к своим родным и близким, смогут уйти в Белоруссию, уточнил он.

При этом Лукашенко заявил, что «калиновцы» — полк имени Кастуся Калиновского, участвующий в украинском конфликте на стороне Киева, — собирались воспользоваться замешательством, произошедшем в России, чтобы выдвинуть свои силы в Белоруссию, однако, по словам президента республики, их не выпустили с территории Украины заградотряды.

Военнослужащие десантных войск Белоруссии патрулируют белорусско-украинскую границу в Гомельской области Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

— Когда события в России происходили, мною были отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность , — сообщил Лукашенко.

Бояться вагнеровцев нечего

Раскрыл Лукашенко и некоторые детали переговоров, проходивших в субботу . По словам белорусского президента, из обращения Владимира Путина 24 июня он сделал вывод, что в России было принято жесткое решение относительно действий по подавлению мятежа. Поэтому он предложил российскому лидеру включиться в переговоры с Пригожиным .

— Долго я его убеждал. И в конце сказал: «Знаешь, ты как хочешь можешь поступать. Но на меня не обижайся. Бригада подготовлена к переброске в Москву . И, как в 41-м (ты же книжки читаешь, образованный, умный человек), мы будем защищать Москву. Потому что данная ситуация не только в России , — сказал Лукашенко.

После церемонии во Дворце независимости Лукашенко провел рабочую встречу с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным, на которой рассказал, как могут быть полезны бойцы ЧВК «Вагнер» , которые, по достигнутым договоренностям, переместятся на территории соседней республики.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит рабочую встречу с министром обороны Виктором Хрениным Фото: официальный интернет-портал президента Белоруссии/president.gov.by

— Сейчас много разговоров и болтовни: «Вагнер, Вагнер, Вагнер». Люди не понимают, что и мы прагматично к этому подходим. Если их командиры приедут к нам и помогут нам… Опыт. Слушай, они на передовой — штурмовые отряды. Расскажут нам, что сейчас важно. Вот мне Путин последний раз сказал: контрбатарейная борьба, без этого невозможно. Беспилотники. Они через это прошли. Они расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять , — заметил Лукашенко.

При этом он сказал, что «бояться их нечего», потому что белорусские власти «держат ухо востро».

Отношения близки и откровенны

Особое внимание в речи Лукашенко обращает на себя фраза, что Россия и Белоруссия — два государства, обладающих одним Отечеством , а сам он любую проблему Москвы воспринимает как свою, сказал в разговоре с «Известиями» депутат белорусского парламента Олег Гайдукевич.

— У нас одно Союзное государство, и уровень взаимодействия крайне велик. Президенты обсуждают буквально любой момент, который требует оперативного решения . Причем обсуждают честно, откровенно, и решения принимают вместе, — подчеркнул он.

Аналогичную оценку дают и российские политики. « Если брать пятибалльную шкалу, то отношения России и Белоруссии сегодня — на твердую пятерку. Как никогда отношения близки, взаимовыгодны и предельно откровенны », — заявил «Известиям» первый заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко перед началом заседания Высшего государственного совета Союзного государства в Москве. 6 апреля 2023 года Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

При этом Западу вряд ли есть что противопоставить союзническим отношениям Москвы и Минска , считает российский сенатор. Александр Лукашенко в прошлом действительно пытался выстроить многовекторную политику, наладив конструктивный диалог с Западом. Однако после того, как страны ЕС поддержали акции протестов, сотрясавшие Белоруссию летом 2020 года, отношения Минска и Брюсселя постоянно шли по наклонной.

При этом в республике понимают, что любые потрясения в России сразу же отразятся и на Белоруссии , а потому взаимодействие президентов в условиях внешних вызовов крайне важно, считает Олег Гайдукевич.

— Если бы что-то произошло в России, это сразу же отразилось бы на Беларуси и на всех странах постсоветского пространства. Пусть не мечтают, что без сильной России они смогут стать сильными . Это невозможно, — сказал он.

Также белорусский депутат заявил, что суверенитет Белоруссии укрепляется «благодаря тому, что Россия сильная».