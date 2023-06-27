«Два государства, но Отечество у нас общее»
Александр Лукашенко раскрыл некоторые детали переговоров, итогом которых стала разрядка ситуации, вызванной попыткой руководства ЧВК «Вагнер» совершить военный мятеж в России. По словам белорусского лидера, он призвал российского президента Владимира Путина не действовать жестко. Какова роль НАТО в текущих процессах, как шли переговоры 24 июня и нужно ли белорусам опасаться ЧВК «Вагнер» — в материале «Известий».
«Мы отчетливо видим новую волну расширения НАТО»
Президент Белоруссии 27 июня во Дворце независимости вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу. Александр Лукашенко отметил, что торжественная церемония проходит в преддверии Дня независимости республики, который отмечается 3 июля — в этот день в 1944 году войска Красной армии освободили Минск от германской оккупации во время Великой Отечественной войны.
— Современным белорусам посчастливилось родиться и жить под чистым небом, но мы с вами, как люди военные, хорошо знаем, что жизнь без войны — это результат кропотливой ежедневной работы, — сказал он.
Отдельно белорусский президент остановился на вызовах, которые ставятся перед республикой со стороны коллективного Запада.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время церемонии вручения генеральских погон высшему офицерскому составу
— Угроза нового глобального конфликта никогда не была так близка, как сегодня. Нашу страну, весь наш регион в очередной раз пытаются взорвать, дезориентировать людей. Любыми способами раскачать ситуацию и под этот шумок насадить свои правила, установить свой порядок. Порядок, при котором уже не будет ни наших стран, ни народов, — считает Лукашенко. — Сегодня мы отчетливо видим новую волну расширения НАТО и беспрецедентное наращивание потенциала стран-членов альянса в регионе, в том числе в непосредственной близости от наших границ.
Безопасность, убежден Лукашенко, должна быть общей на территории России и Белоруссии.
— А наше Отечество — от Бреста до Владивостока. Это земля, свобода и наши народы, которые живут здесь. Два государства, но Отечество у нас общее, — заявил президент Белоруссии.
Беглые засуетились
За событиями на юге России в Белоруссии наблюдали с болью, признал Лукашенко, причем не только на уровне политических элит, но и граждане республики восприняли близко к сердцу опасную ситуацию, сложившуюся на выходных в России.
— Моя позиция: если рухнет Россия, мы останемся под обломками, все погибнем, — заявил Лукашенко.
Бойцы ЧВК «Вагнер» на одной из улиц Ростова-на-Дону. 24 июня 2023 года
На фоне попытки мятежа активизировались силы, неоднократно заявлявшие о планах устроить переворот в Белоруссии.
— Тем более что и беглые наши засуетились. Правда, фальстарт произошел. Стремятся продемонстрировать своим кураторам наличие хоть каких-то результатов. <…> Успели даже опубликовать очередные призывы и планы (я о беглых). Мол, тоже готовы реализовать очередной сценарий «вооруженного мятежа» — надо же отчитываться, — рассказал он.
При этом Лукашенко заявил, что «калиновцы» — полк имени Кастуся Калиновского, участвующий в украинском конфликте на стороне Киева, — собирались воспользоваться замешательством, произошедшем в России, чтобы выдвинуть свои силы в Белоруссию, однако, по словам президента республики, их не выпустили с территории Украины заградотряды.
Военнослужащие десантных войск Белоруссии патрулируют белорусско-украинскую границу в Гомельской области
— Когда события в России происходили, мною были отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность, — сообщил Лукашенко.
Бояться вагнеровцев нечего
Раскрыл Лукашенко и некоторые детали переговоров, проходивших в субботу. По словам белорусского президента, из обращения Владимира Путина 24 июня он сделал вывод, что в России было принято жесткое решение относительно действий по подавлению мятежа. Поэтому он предложил российскому лидеру включиться в переговоры с Пригожиным.
— Долго я его убеждал. И в конце сказал: «Знаешь, ты как хочешь можешь поступать. Но на меня не обижайся. Бригада подготовлена к переброске в Москву. И, как в 41-м (ты же книжки читаешь, образованный, умный человек), мы будем защищать Москву. Потому что данная ситуация не только в России, — сказал Лукашенко.
После церемонии во Дворце независимости Лукашенко провел рабочую встречу с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным, на которой рассказал, как могут быть полезны бойцы ЧВК «Вагнер», которые, по достигнутым договоренностям, переместятся на территории соседней республики.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит рабочую встречу с министром обороны Виктором Хрениным
— Сейчас много разговоров и болтовни: «Вагнер, Вагнер, Вагнер». Люди не понимают, что и мы прагматично к этому подходим. Если их командиры приедут к нам и помогут нам… Опыт. Слушай, они на передовой — штурмовые отряды. Расскажут нам, что сейчас важно. Вот мне Путин последний раз сказал: контрбатарейная борьба, без этого невозможно. Беспилотники. Они через это прошли. Они расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять, — заметил Лукашенко.
При этом он сказал, что «бояться их нечего», потому что белорусские власти «держат ухо востро».
Отношения близки и откровенны
Особое внимание в речи Лукашенко обращает на себя фраза, что Россия и Белоруссия — два государства, обладающих одним Отечеством, а сам он любую проблему Москвы воспринимает как свою, сказал в разговоре с «Известиями» депутат белорусского парламента Олег Гайдукевич.
— У нас одно Союзное государство, и уровень взаимодействия крайне велик. Президенты обсуждают буквально любой момент, который требует оперативного решения. Причем обсуждают честно, откровенно, и решения принимают вместе, — подчеркнул он.
Аналогичную оценку дают и российские политики. «Если брать пятибалльную шкалу, то отношения России и Белоруссии сегодня — на твердую пятерку. Как никогда отношения близки, взаимовыгодны и предельно откровенны», — заявил «Известиям» первый заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко перед началом заседания Высшего государственного совета Союзного государства в Москве. 6 апреля 2023 года
При этом Западу вряд ли есть что противопоставить союзническим отношениям Москвы и Минска, считает российский сенатор. Александр Лукашенко в прошлом действительно пытался выстроить многовекторную политику, наладив конструктивный диалог с Западом. Однако после того, как страны ЕС поддержали акции протестов, сотрясавшие Белоруссию летом 2020 года, отношения Минска и Брюсселя постоянно шли по наклонной.
При этом в республике понимают, что любые потрясения в России сразу же отразятся и на Белоруссии, а потому взаимодействие президентов в условиях внешних вызовов крайне важно, считает Олег Гайдукевич.
— Если бы что-то произошло в России, это сразу же отразилось бы на Беларуси и на всех странах постсоветского пространства. Пусть не мечтают, что без сильной России они смогут стать сильными. Это невозможно, — сказал он.
Также белорусский депутат заявил, что суверенитет Белоруссии укрепляется «благодаря тому, что Россия сильная».