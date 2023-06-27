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«Вы фактически остановили гражданскую войну»

Владимир Путин поблагодарил военных и силовиков, пресекших попытку вооруженного мятежа
Фото: REUTERS/Sputnik/Sergei Guneev
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России не пришлось снимать боевые подразделения с зоны СВО из-за попытки мятежа, заявил Владимир Путин 27 июня, выступая перед представителями силовых структур, обеспечивших порядок и законность во время субботних событий. Это стало возможно благодаря слаженной работе военных и силовиков, которые смогли стабилизировать ситуацию. Также их четкая работа позволила избежать жертв среди населения. В результате люди, которых в мятеж втянули, поняли, «что армия и народ — не с ними», подчеркнул президент. В этот же день он провел отдельную встречу с военнослужащими Минобороны, на которой рассказал о неудачах украинского контрнаступления и прояснил детали финансирования ЧВК «Вагнер».

Соборная речь

27 июня Владимир Путин снова выступил с обращением. Правда, в этот раз его речь была адресована конкретно силовикам. На Соборной площади собралось более 2,5 тыс. человек. В Кремль приехали подразделения Минобороны, ФСБ, Росгвардии, МВД и ФСО, которые обеспечивали порядок 24 июня и участвовали в пресечении мятежа.

В своем выступлении президент отметил, что погибшие 24 июня военные летчики с честью выполнили приказ и свой воинский долг. Он попросил собравшихся почтить их память минутой молчания.

В момент попытки вооруженного мятежа российские военнослужащие и сотрудники силовых ведомств фактически уберегли страну от гражданской войны, предприняв усилия для того, чтобы отстоять безопасность людей. Обращаясь к собравшимся, президент назвал их настоящими защитниками, которые в сложные времена встали на пути смуты, результатом которой был бы хаос.

Владимир Путин выступает с обращением перед личным составом подразделений Министерства обороны, Федеральной службы войск национальной гвардии, Федеральной службы безопасности, Министерства внутренних дел и Федеральной службы охраны, которые обеспечили порядок и законность во время мятежа

Владимир Путин выступает с обращением перед личным составом подразделений Министерства обороны, Федеральной службы войск национальной гвардии, Федеральной службы безопасности, Министерства внутренних дел и Федеральной службы охраны, которые обеспечили порядок и законность во время мятежа

Фото: REUTERS/Sputnik/Sergei Guneev

Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан, уберегли нашу Родину от потрясений, фактически остановили гражданскую войну, — заметил Владимир Путин. — В непростой ситуации вы действовали четко, слаженно, делом доказали свою верность народу России и воинской присяге, проявили ответственность за судьбу Родины и ее будущее.

Военные и силовики обеспечили прочность тыла Вооруженных сил, в результате чего властям не пришлось снимать боевые подразделения с зоны СВО.

Части Минобороны, росгвардейцы, сотрудники МВД и специальных служб обеспечили надежную работу важнейших центров управления, стратегических, в том числе оборонных, объектов, безопасность приграничных регионов, прочность тыла наших Вооруженных сил, всех боевых соединений, которые продолжали в это время героически вести борьбу на фронте. Нам не пришлось снимать боевые подразделения с зоны СВО, — заявил глава государства.

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Именно быстрая и четкая работа во время мятежа позволила не допустить жертв среди мирных граждан.

Военнослужащие перед обращением президента РФ Владимира Путина на Соборной площади

Военнослужащие перед обращением президента РФ Владимира Путина на Соборной площади

Фото: REUTERS/Sputnik/Sergei Guneev

Ваша решимость и мужество, так же как и консолидация всего российского общества, сыграли огромную, определяющую роль в стабилизации обстановки. Люди, которых втянули в мятеж, увидели, что армия, народ не с ними, — сказал президент.

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Изменение вооружения

После выступления президента, отвечая на вопрос корреспондента «Известий» Валентина Трушнина, глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал о возможности получения ведомством танков и дальнобойного оружия.

— У нас есть подразделения и артиллерии, и минометные, у нас есть и боевые вертолеты, <...> но у нас нет танков и дальнобойного тяжелого оружия <...>. Мы это (танки и дальнобойное оружие. — «Известия») будем уже вводить в войска, не поднимать [вопрос], а вводить. Вот сейчас будем пытаться, зависит от финансирования, — заявил Виктор Золотов, добавив, что этот вопрос уже обсуждался с Владимиром Путиным.

Одна из главных целей Росгвардии заключается во внутренней защите России, поэтому федеральная служба вооружена, например, бронемашинами, сказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии — главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов и заместитель главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ Иван Шмелев на Соборной площади перед выступлением Владимира Путина

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии — главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов и заместитель главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ Иван Шмелев на Соборной площади перед выступлением Владимира Путина

Фото: REUTERS/Sputnik/Sergei Guneev

Однако то, что произошло у нас 24 июня, показало, что иногда некоторые угрозы могут исходить в том числе от тех, кто имеет тяжелое вооружение. Понятное дело, что Росгвардия, которая отвечает за нашу безопасность, должна иметь комплекс вооружений, который соответствует вызовам времени. Иметь их и уметь ими пользоваться. Появление тяжелой техники сделает Росгвардию сильнее и эффективнее, — отметил Алексей Леонков.

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Обеспечение государством

Чуть позже Владимир Путин отдельно встретился с военнослужащими Минобороны. Президент поблагодарил министерство за подавление вооруженного мятежа, отметив его особую роль в успешном результате.

— Как всегда бывает в таких случаях — всегда и везде происходит одно и то же: после вооруженных мятежей наступает полный хаос и гражданская война. Вот что вы предотвратили. Вот в чем была ваша роль. И за это как Верховный главнокомандующий хочу выразить вам слова благодарности. Я хочу, чтобы было понятно и ясно, о чем шла речь и о чем я говорю сейчас, — сказал глава государства.

При этом он заметил, что в случае успеха мятежа многие достижения СВО были бы попросту утрачены. Однако сейчас, по словам президента, именно Киев испытывает проблемы. С начала контрнаступления ВСУ потеряли 259 танков и 780 бронемашин.

Владимир Путин во время встречи с военнослужащими Минобороны РФ в Кремле

Владимир Путин во время встречи с военнослужащими Минобороны РФ в Кремле

Фото: REUTERS/Sputnik/Mikhail Tereshchenko

— Только на ореховском направлении, которое противник считает главным направлением удара, и только за последние семь суток противник потерял 280 единиц техники, из них 41 танк и бронемашин — 102, — сообщил Владимир Путин.

Вместе с тем президент заметил, что из тех, кто отличился в операции на Украине, должен формироваться костяк руководства Минобороны России.

Во время встречи были затронуты вопросы, касающиеся работы ЧВК «Вагнер». В России всегда с уважением относились ко всем бойцам группы, их содержание полностью обеспечивалось государством, заметил президент.

Только с мая 2022 года по май 2023-го на денежное содержание бойцов и стимулирующие выплаты государство выплатило компании «Вагнер» 86 млрд 262 млн рублей, — сообщил Владимир Путин.

При этом собственник компании «Конкорд» через Военторг за год получил, поставляя продукты питания и оказывая услуги по питанию в армии, 80 млрд рублей, заметил президент. «Надеюсь, что в ходе этих работ никто ничего не украл или украл поменьше. Но, безусловно, мы будем с этим со всем разбираться», — подчеркнул Путин.

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