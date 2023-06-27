«Любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал»

Бойцы ЧВК «Вагнер», которые «не пошли на братоубийственное кровопролитие и остановились у последней черты», имеют возможность продолжить службу в Вооруженных силах России, заявил Владимир Путин в обращении к гражданам РФ 26 июня. Президент также добавил, что те, кто не хочет служить по контракту в Минобороны или вернуться к своим родным и близким, смогут уйти в Белоруссию. Вместе с тем он отметил, что подавляющее большинство группы — патриоты Родины, и их использовали втемную. Президент также поблагодарил граждан за выдержку и сплоченность, а представителей силовых ведомств — за проделанную работу.

Не пошли на братоубийство

Поздно вечером 26 июня Владимир Путин второй раз за последние несколько дней обратился к гражданам страны. Во время своего выступления он подвел итоги неудавшейся попытки военного мятежа ЧВК «Вагнер».

Его организаторы, по словам президента, понимали, что идут на преступные действия, в частности на раскол и ослабление страны. Президент поблагодарил бойцов ЧВК «Вагнер», которые приняли единственно правильное решение — «не пошли на братоубийственное кровопролитие и остановились у последней черты».

— Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким. Кто хочет, сможет уйти и в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено. Повторю, выбор за каждым из вас, но уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку, — сказал глава РФ.

Президент назвал подавляющее большинство бойцов «Вагнера» патриотами Родины, которых использовали втемную.

— Они доказали это своим мужеством на поле боя, освобождая Донбасс и Новороссию, — напомнил Владимир Путин. — Их попытались использовать втемную против своих братьев по оружию, с которыми они вместе сражались ради страны и ее будущего.

Бойцы ЧВК «Вагнер» на одной из улиц Ростова-на-Дону Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Он также поблагодарил россиян за выдержку, сплоченность и патриотизм в последние дни, подчеркнув, что любые попытки устроить смуту обречены на провал.

Отдельно президент сказал слова благодарности всем военнослужащим и сотрудникам силовых структур, вставшим на пути у мятежников и сохранившим верность присяге.

— Мужество, самопожертвование павших героев-летчиков уберегли Россию от трагических разрушительных последствий, — добавил он.

Также он выразил признательность своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации.

— Твердую, однозначную позицию поддержки конституционного порядка заняли общественные организации, религиозные конфессии, ведущие политические партии, фактически всё российское общество. Всех объединило и сплотило главное — ответственность за судьбу Отечества. Подчеркну, с самого начала событий незамедлительно были приняты все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы, по защите конституционного строя, жизни и безопасности наших граждан, — заявил президент.

По его словам, враги России в Киеве и на Западе хотели, чтобы страна захлебнулась в междоусобице.

Бронетранспортер БТР-80 на въезде в Москву Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Они потирали руки, мечтая взять реванш за свои неудачи на фронте и в ходе так называемого контрнаступления, но просчитались, — заметил Владимир Путин.

С самого начала попытки мятежа в России принимались меры во избежание кровопролития, подчеркнул глава государства.

Вечернее выступление президента поставило точку в истории с попыткой мятежа, которая, к счастью, без кровопролития закончилась в субботу, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин.

— Путин сказал абсолютно правильные слова о том, что расколоть Россию нельзя, в том числе благодаря консолидации наших граждан, которые в столь важный момент сплотились вокруг президента страны. И произошедшая ситуация еще раз показывает, что Россия и Белоруссия — два братских народа, которые готовы помогать друг другу, — сказал депутат.

В этот же день Владимир Путин на совещании с представителями силовых ведомств поблагодарил их за проделанную работу и предложил проанализировать ситуацию, произошедшую в выходные. Во встрече приняли участие генпрокурор Игорь Краснов, глава администрации президента Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава ФСО Дмитрий Кочнев и руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Совещание проходило в закрытом режиме.

Обошлось без кровопролития

24 июня Путин на фоне попытки мятежа со стороны руководства ЧВК «Вагнер» обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он призвал всех, кого пытаются втянуть в преступление, не поддаваться на уловки. Сотрудники ЧВК оцепили штаб Южного военного округа Вооруженных сил РФ в Ростове-на-Дону, начали движение в сторону Москвы. В столице, а также в Московской области и еще в нескольких южных регионах был объявлен режим контртеррористической операции. Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что глава республики и основатель ЧВК Евгений Пригожин пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. Отмечалось, что переговоры Лукашенко вел по согласованию с президентом России.

Военная техника ЧВК «Вагнер» на улицах Ростова-на-Дону Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

В течение дня 24 июня российские политики, чиновники, общественные деятели выразили доверие президенту и призвали граждан к сплочению. В заявлении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла говорилось, что «мы еще более, нежели в иное время, призваны бережно хранить народное единство». Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев призвал сплотиться вокруг президента для победы «над внешним и внутренним врагом». Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в верхней палате есть полная поддержка главы государства, и необходима консолидация всего общества, в том числе глав регионов.