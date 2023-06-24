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Операция «Свержение»: что Запад приготовил для Белоруссии

Эксперты рассказали о сроках и сценариях возможной дестабилизации
Фото: Global Look Press/Pavlo Palamarchuk
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Из-за украинского контрнаступления в тень ушла ситуация с безопасностью Белоруссии. Тем временем и на этом направлении происходит много событий. Так, британская газета The Times опубликовала материал о тренировках в Польше сотен боевиков, которые в дальнейшем якобы планируют начать «операцию против Лукашенко». Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская при этом заявила, что может попросить Зеленского ввести в Белоруссию украинскую армию. «Известия» разбирались в происходящем.

Что угрожает Белоруссии

Ситуация с безопасностью в Белоруссии остается напряженной. Британская газета The Times выпустила материал, в котором говорится, что в Польше боевую подготовку проходят сотни радикалов из числа беглых белорусских оппозиционеров. Боевики уже на протяжении нескольких месяцев тренируются на полигоне в Познани. Инструкторами выступают члены организации BYPOL, которую создали бывшие сотрудники белорусских спецслужб.

Сообщается, что радикалы рассчитывают «вернуться домой», чтобы «бороться с режимом Лукашенко». «Государства никогда не обретали свободу без крови», — заявил журналистам один из боевиков с позывным Дед. «Моя дочь не знает, что я здесь. Я сказала ей, что поехала играть в пейнтбол. Но на самом деле я решила готовиться к бою за Беларусь», — сообщила женщина с позывным Хищница.

Одновременно о возможном «восстании» порассуждал бывший замминистра обороны Польши Вальдемар Скшипчак. По словам генерала, белорусы, которые участвуют в боевых действиях на Украине, в какой-то момент попытаются вернуться на родину. «Я надеюсь, это вызовет восстание в Белоруссии, Лукашенко этого боится», — сказал Скшипчак. Он также подчеркнул, что Варшава должна будет помочь белорусским боевикам, «как сейчас помогает украинцам».

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Характерное заявление сделала также лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. В интервью украинскому телевидению она сообщила, что может обратиться к Зеленскому с просьбой ввести в Белоруссию войска. По ее словам, собственных сил оппозиции для свержения Лукашенко не хватит. «Я осознаю, что только одних калиновцев (боевики из так называемого батальона имени Калиновского, воюют на стороне ВСУ. — Ред.) не хватит. <…> Нам нужна будет и международная поддержка, и поддержка Украины», — сказала она.

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Параллельно в Верховной раде Украины зарегистрировали проект постановления о признании Белоруссии наравне с Россией страной-агрессором. Авторы хотят, чтобы правительство Украины расторгло с соседним государством дипломатические отношения и потребовало репараций и возмещения якобы понесенного Киевом ущерба. 22 июня Владимир Зеленский также без объяснения причин уволил посла Украины в Белоруссии Игоря Кизима, преемника не назначил.

Как реагируют в Минске

Белорусские официальные лица к угрозам относятся серьезно. «В Польше, Литве и, к сожалению, в Украине ведется обучение членов незаконных вооруженных формирований, предпринимаются попытки создания спящих экстремистских ячеек непосредственно в стране. Мы это видим. Мы этого не допустим», — сказал в начале июня президент Александр Лукашенко. Он также подчеркнул, что Минск отмечает беспрецедентную концентрацию войск на границах с Белоруссией.

польский солдат
Фото: Global Look Press/Artur Widak

В марте Лукашенко заявил, что за все годы независимости ситуация с безопасностью никогда не была такой тревожной и угрожающей. «За нас серьезно взялись. За кордоном готовят боевиков из числа беглых, на горбу которых НАТО планирует влезть к нам и устроить военную заварушку», — отмечал он.

Белорусские спецслужбы периодически рапортуют о предотвращении терактов и задержании диверсантов. В марте в КГБ отчитывались о ликвидации в Гродно вооруженного иностранца, который готовился совершить теракт. В ведомстве утверждали, что при задержании мужчина оказывал сопротивление с помощью автомата и боевых гранат. Согласно ряду косвенных свидетельств, погибший мог готовить покушение на главу Гродненской области Владимира Караника.

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В апреле стало известно, что около 30 человек задержаны за попытку диверсии на аэродроме Мачулищи. Среди них оказался украинец Николай Швец, который признался, что был завербован СБУ. В мае белорусские спецслужбы сообщили о предотвращении теракта накануне Дня Победы. Председатель КГБ Иван Тертель говорил, что злоумышленники хотели таким образом «всколыхнуть ситуацию». Отмечалось, что куратор террористов находился в Киеве.

На этом фоне Минск усилил пограничный контроль. Согласно данным оппозиционной прессы, проверки проводятся на пунктах пропуска на линии соприкосновения с Литвой и Польшей. Силовики не только опрашивают прибывающих в страну и досматривают их вещи, но и изучают содержимое телефонов: рассматривают фотографии, список контактов и подписок в мессенджерах. Сообщается, что несколько десятков человек по итогам проверок в страну не пустили.

военные РБ
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Усилена охрана границы. В начале июня к этой работе привлекли силы спецназа и десантников. Для выявления диверсантов они используют дроны, тепловизоры и приборы ночного видения. На западных границах Белоруссии размещены также дополнительные тактические ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня (РСЗО).

Укрепляются вооруженные силы страны. Военный бюджет на 2023 год вырос в полтора раза, расходы на остальных силовиков — на треть. Формируются новые подразделения спецназа, за последние полгода появились отряды «Рысь», «Смерч» и «Беркут». Продолжается также активное взаимодействие с российской стороной. В июне Минск получил зенитный ракетный комплекс С-400. В начале июля на западной границе страны завершится строительство хранилища для тактического ядерного оружия, после этого начнется размещение вооружения. Контролировать его будет Москва, но для Лукашенко это всё равно станет дополнительной гарантией безопасности.

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Что говорят эксперты

Политолог Дмитрий Родионов считает, что обострение ситуации в Белоруссии вполне реально.

Основной ударной силой могут стать беглые белорусские оппозиционеры, которые получили боевой опыт в составе ВСУ. Точное число этих людей мы не знаем, речь идет минимум о нескольких сотнях человек. Они могут попытаться зайти в Белоруссию из Украины или из Польши. При этом задачами будет не совершение неких диверсий. Планы будут гораздо глобальнее. Например, попытаются захватить территории в приграничных районах Брестской или Гродненской области, — отмечает собеседник «Известий».

Ракетный комплекс ОТРК «Искандер-М»

Ракетный комплекс ОТРК «Искандер-М»

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Он добавляет, что попытки дестабилизации могут быть предприняты, когда серьезно ухудшится положение украинской армии. Например, выдохнется контрнаступление ВСУ.

— Открытие «второго фронта» в Белоруссии позволит украинским пропагандистам перебить негативный информационный фон, заявить об очередной «перемоге». Кроме того, России придется отвлечь часть своих войск, чтобы помочь союзнику, — подчеркивает Родионов.

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Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов полагает, что ухудшения ситуации в ближайшее время не последует.

— Запад, Украина и белорусская оппозиция ведут постоянную работу по дестабилизации ситуации в Белоруссии. Это, в общем, никем и не скрывается. Конечная цель — свержение действующего президента страны и переформатирование всего политического режима. При этом я бы не сказал, что сейчас какой-то критический момент. Система выглядит достаточно устойчивой, силовики контролируют ситуацию. Резкой дестабилизации в Белоруссии я не ожидаю, — говорит он.

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