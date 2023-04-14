Грант на мигранта: Литва требует от Белоруссии компенсацию за беженцев

Всё новое — хорошо забытое старое. Полтора года назад в топе новостей был миграционный кризис на границах Белоруссии с Польшей и Литвой. И вот проблемы возникли снова. За последние недели на приграничной территории обнаружены тела четырех погибших беженцев, перейти на территорию Евросоюза каждый день пытаются десятки людей. На этом фоне Литва потребовала от Минска €120 млн компенсации на ликвидацию последствий наплыва переселенцев. «Известия» разбирались в происходящем.

Лестница в ЕС

В конце марта и начале апреля на границах Белоруссии со странами Евросоюза фиксируется рекордный за последние полтора года поток нелегальных мигрантов. Ежедневно перейти в Польшу, Литву и Латвию пытаются десятки людей. Так, 11 апреля польские пограничники сообщили о 71 попытке пересечения границы, латвийские — о 29, литовские зафиксировали десять попыток.

Самый заметный инцидент произошел в конце марта на белорусско-польском участке около деревни Дубиче-Церкевне. Тогда группа мигрантов закидала пограничников палками и булыжниками. В сообщении польской погранслужбы утверждается, что нелегалы оказались на границе с согласия белорусских силовиков. Ведомство также опубликовало видео инцидента, на кадрах видна группа мужчин, у одного из них к спине привязана складная лестница.

Кроме того, участились трагические инциденты. Так, в Литве в начале апреля из реки Дисна достали тело погибшего индийца. «Начато досудебное расследование, и мы очень надеемся, что у нас будет больше информации о произошедшем», — сказала глава МВД Литвы Агне Билотайте. По ее словам, ответственность «за всю эту ситуацию» несут белорусские власти.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

На линии соприкосновения Польши и Белоруссии за последние недели обнаружили троих погибших . Один из трупов нашли волонтеры из организации Grupa Granica, которые оказывают переселенцам гуманитарную помощь. В заявлении активистов говорится о «еще одной смертельной жертве антибеженской и антигуманной политики польского государства». «Правительство и подчиненные ему службы продолжают криминализировать беженцев. Если не произойдет смены политического курса, то на польско-белорусском пограничье погибнет больше людей», — отметили волонтеры.

Великий прибалтийский забор

Миграционный кризис в Восточной Европе достиг пика в 2021 году. Через границу Белоруссии со странами Евросоюза тогда пытались прорваться сотни, а иногда и тысячи беженцев ежедневно. В основном это были переселенцы из Сирии, Ирака и Эритреи. До Минска они добирались прямыми авиарейсами из Стамбула и Багдада, дальше толпами перемещались на приграничные территории. По итогам 2021 года поляки насчитали 40 тыс. попыток незаконного пересечения границы, в Литве зафиксировали 4,2 тыс. попыток.

В Евросоюзе утверждали, что Александр Лукашенко специально провоцирует проблемы. Якобы сами мигранты признавались, что перед пересечением границы «люди в камуфляже» инструктировали их — рассказывали, как уничтожать документы, что говорить, о чем не упоминать во время опроса. Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон заявляла, что мигранты платят до €15 тыс. за переброску в Евросоюз.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В свою очередь Лукашенко обвинял соседей в издевательствах над переселенцами. «Распыляют слезоточивый газ и ядохимикаты. Для чего вертолеты летают на низкой высоте? Чтобы вихрем от винта распылять подальше, чтобы до детей достало», — возмущался он. В декабре 2021 года на сторону Белоруссии перешел польский пограничник Эмиль Чечко. Журналистам он рассказал, что лично участвовал в расстрелах мигрантов, на его глазах убили до 700 человек. Спустя полгода Чечко нашли повешенным в минской квартире.

Справиться с кризисом Варшаве и Вильнюсу удалось с помощью двух ключевых мер. С одной стороны, Польша и Литва после обострения кризиса перестали пропускать переселенцев на свою территорию. В нарушение правил Евросоюза пограничники начали принудительно выталкивать беженцев обратно в Белоруссию. Некоторые группы мигрантов из-за этого подолгу кочевали между странами, возник эффект своеобразного пинг-понга на границе.

Вторая мера — Евросоюз договорился с ключевыми авиаперевозчиками. Компания Turkish Airlines перестала пускать граждан Ирака, Сирии и Йемена, за исключением обладателей дипломатических паспортов, на рейсы до Минска. «Иракские авиалинии» вообще перестали летать в белорусскую столицу.

После завершения острой фазы кризиса соседи Белоруссии занялись укреплением границы. Польша возвела пятиметровый забор общей длиной 187 км. По всей длине заграждения установили электронные системы контроля, в том числе камеры и датчики движения. Вдоль забора проложили дороги, чтобы круглосуточные пограничные патрули могли вмешаться в любую ситуацию.

Фото: Global Look Press/imago-images/Julius Kalinskas

Аналогичные сооружения появились в Литве и Латвии. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните при этом признавала, что барьер не является «чем-то, что может стопроцентно защитить государство от нелегальной миграции». Поэтому в Вильнюсе пошли дальше и сейчас раздумывают над сооружением на самых сложных участках фортификационных укреплений. Соответствующий законопроект подготовил комитет сейма по национальной безопасности и обороне.

Литва также решила действовать через судебные инстанции. Министр юстиции страны Эвелина Добровольска в начале апреля объявила, что республика обратится в международный арбитраж или Международный суд ООН, чтобы получить компенсации за наплыв мигрантов. Вильнюс рассчитывает взыскать с Минска не менее €120 млн.

Мигранты — к теплу

Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич считает, что увеличение миграционного потока связано с сезонным фактором.

— Чем теплее — тем комфортнее мигрантам передвигаться. К тому же у переселенцев могло поменяться отношение к новостному фону. В прошлом году арабских и африканских беженцев могли настораживать восточноевропейские события, в этом году, вероятно, происходящее стало более привычным, — объяснил он.

Собеседник добавляет, что попытки Литвы взыскать с Белоруссии компенсации вряд ли увенчаются успехом.

— Не припоминаю подобных дел в истории мировой юриспруденции. Подозреваю, что литовские политики просто генерируют инфоповоды, чтобы отвлечь собственных граждан от тяжелой экономической ситуации. Тут в ход идут разговоры о российской военной угрозе, компенсациях за мигрантов и многое другое, — заметил он.

Фото: Global Look Press/imago-images/Julius Kalinskas

Директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков говорит, что юридические тяжбы вряд ли станут серьезным инструментом давления на Минск.

— Рассмотрение дела может длиться годами. В зависимости от характера отношений двух стран Вильнюс может либо отказаться от претензий, что станет одним из заметных символических жестов, либо попытаться добиться за такой отказ каких-то уступок, пусть даже небольших и символических, — добавил специалист.

Эксперт полагает, что попытки международного судебного разбирательства будут постоянно фигурировать в литовской новостной повестке.