Из беглых в ябатьки: зачем Лукашенко зовет политбеженцев в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что его администрация разрабатывает механизм возвращения политэмигрантов, уехавших из страны после протестов 2020 года. Но не всех, а только тех, кто раскаялся и перековался — «стал ябатькой». «Нам нужно не закрываться от тех, кто оступился, осознал это, а сделать шаг навстречу», — сказал глава государства. Сами оппозиционеры при этом считают, что официальный Минск заманивает своих противников в страну, чтобы потом обмануть и все-таки наказать. Подробности — в материале «Известий».

Что за инициатива

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что его администрация разрабатывает механизм возвращения оппозиционеров, покинувших страну после протестов 2020 года. По его словам, это позволит снять напряжение в обществе. «Нельзя отвергать тех, кто готов жить в мире, созидать для блага страны. Это не я придумал, это аксиома. Нам нужно не закрываться от тех, кто оступился, осознал это, а сделать шаг навстречу», — сказал он.

При этом Лукашенко подчеркнул, что снисхождение заслужат люди, которые отреклись от оппозиционной активности. « Надо четко определить, кто действительно пересмотрел свои взгляды и хочет спокойно жить, учиться и работать. Кто, как у нас принято говорить, стал еще большими «ябатьками», чем те, кто нас сегодня окружает. А такие есть », — отметил он.

Из беглых в ябатьки Фото: РИА Новости/Андрей Александров

По его словам, враги Белоруссии будут мешать возвращению политических беженцев. «Запад считает, что в перспективе этих людей сможет использовать против нашей страны. А руководят этими двумя или полутора тысячами беглых «тихушки» и «лахушки» [сторонники оппозиционных лидеров Светланы Тихановской и Павла Латушко]. В штабы идут какие-то деньги, но до этих несчастных полутора тысяч доходят цент-два. Всё остальное оседает в карманах и офисах», — сказал Лукашенко.

Генпрокурор страны Андрей Швед уточнил суть инициативы. По его словам, власти создадут специальную комиссию, которая будет в индивидуальном порядке рассматривать прошения о возвращении. «Многие ведь действительно ни в чем не обвиняются, не подозреваются. Но им так, образно говоря, промыли мозги, что они сами себе что-то выдумали. Поэтому в первую очередь им надо обратиться к нам», — сказал он. Генпрокурор также пообещал, что в ближайшее время будут опубликованы электронные и почтовые адреса, по которым желающие смогут узнать, угрожает ли им что-то в Белоруссии.

Что известно о белорусских политэмигрантах

Ключевым моментом современной истории Белоруссии стали президентские выборы, которые прошли в августе 2020 года. По официальным итогам, Лукашенко набрал 80% голосов, но альтернативные кандидаты и страны Запада не согласились с результатами. Оппозиционеры организовали многотысячные акции протеста и забастовки на предприятиях. Лукашенко, впрочем, удержал власть, после затухания выступлений лидеры протеста и их активные сторонники выехали из страны.

За пределами Белоруссии сформировалось два оппозиционных штаба. В Польше обосновался бывший министр культуры Павел Латушко, в Литве базируется бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская. Политики не бедствуют. Известно, что на содержание штаба Тихановской Вильнюс тратит €400 тыс. в год. Ей обеспечили охрану, кортеж, штат дизайнеров, стилистов и личных помощников. Считается, что оппозиционные политики находятся между собой в сложных отношениях. Так, Латушко якобы перехватил у Тихановской проект народного антикризисного управления (переходного правительства).

Из беглых в ябатьки Светлана Тихановская в Лондоне, Великобритания, август 2021 года Фото: ТАСС/EPA/ANDY RAIN

Общее число белорусских политэмигрантов неизвестно, наблюдатели говорят о десятках тысяч человек. Беглецов, впрочем, довольно трудно отличить от тех, кто уехал из страны по экономическим причинам. Основные страны миграции — Польша, Литва и Латвия. Некоторые оппоненты Лукашенко перебирались также в Россию, но после ряда громких дел об экстрадиции об этом направлении забыли.

Белорусские социологи в начале января 2023 года обнародовали большое исследование о политэмигрантах. В результате череды соцопросов выяснилось, что наиболее распространенный типаж среди представителей диаспоры — мужчины в возрасте 30–35 лет с высшим образованием. Половина опрошенных работает по найму, еще пятая часть называет себя фрилансерами.

Мигранты продолжают интересоваться происходящим на родине, переписываются с родственниками. 42% опрошенных планируют рано или поздно вернуться домой, а главным препятствием называют власть Александра Лукашенко. Интересно, что чем дольше релокант живет в другой стране, тем меньше значимость политических обстоятельств. «По мере укоренения на новой территории приходится брать в расчет и другие факторы — новая работа, детский сад или школа у детей, обязательства и планы на новом месте и так далее», — отмечают авторы исследования.

Из беглых в ябатьки Светлана Тихановская и Павел Латушко Фото: ТАСС/EPA/Artur Reszko

Большинство участников исследования называют свой доход высоким. По другим свидетельствам, дела у беженцев идут не очень. « Что такое Литва? Маленькая и бедная страна. Чтобы устроиться на работу, надо знать литовский язык. Рынок труда небольшой, сами литовцы уезжают в Германию, Англию, Францию. Конечно, специалисты высокого класса могут в принципе устроиться в любой стране. Но большинство разочаровываются в миграции », — рассказывал журналист Роман Протасевич.

Как возвращаются в Белоруссию сейчас

Лукашенко не первый раз вспоминает об оппозиционерах. При этом в прошлом году риторика, кажется, была жестче. «Мой вам совет: домой! Кайтесь и становитесь на колени. Дальше будет хуже. Поэтому домой, на коленях, ползком! Если не можете сами — лицо надо сохранить, еще чего-то, — опыт у литовцев и поляков есть. Пусть они вас подкинут на границу, а мы вас заберем», — говорил президент Белоруссии в январе прошлого года.

В июне Лукашенко снова обратился к мигрантам. «Побежали за границу, а сегодня 95% (они уже пишут открыто) хотят вернуться: «Вот если бы Александр Григорьевич простил и открыл границу…» Я не против: кто в тюрьму, кто куда — кто что заслужил. Надо возвращаться. Вы там не приживетесь! » — заявил он.

Из беглых в ябатьки Фото: ТАСС/EPA/ARTUR RESZKO

Некоторые беженцы действительно пытаются вернуться, но опыт получается сложным. По данным госпогранкомитета, в 2022 году при попытке пересечения границы задержали 52 человека, которых подозревают в экстремизме. Например, в декабре силовики задержали мужчину, который пытался въехать в страну из Польши. Стражи порядка вычислили его по фотографиям с митингов. Перед Новым годом задержали девушку, которая пыталась въехать из Литвы. Она якобы размещала антигосударственные публикации в соцсетях и мессенджерах.

Самая громкая история такого рода произошла в начале прошлого года. Тогда при въезде в страну задержали администратора нескольких оппозиционных Telegram-каналов Татьяну Курилину. Позже ее соратники рассказали, что силовики провели целую спецоперацию. Якобы один из сотрудников вступил с женщиной в переписку. «Сначала это было дружеское общение, потом стало чем-то романтическим. Полгода человек ее обрабатывал и каким-то образом в себя влюбил. Он сказал, что у него есть нужные контакты, ей ничего не угрожает. Позвал ее в Минск. Она об этом рассказала сестре, та была категорически против. Но Татьяна удалила все аккаунты и исчезла. А потом узнали, что она задержана в Белоруссии, теперь ее обвиняют по 12 статьям Уголовного кодекса», — сказал знакомый Курилиной.

Что говорят эксперты

Эксперты по-разному оценивают инициативу властей. Белорусский политолог Петр Петровский говорит «Известиям», что официальный Минск хочет разрядить обстановку и консолидировать общество. По его мнению, часть беженцев действительно воспользуется возможностью вернуться на родину. «Многие не находят себя за рубежом. В Литве и Польше тяжелая экономическая ситуация, высокая инфляция. К тому же Западу сейчас политические мигранты неинтересны, идет набор откровенных боевиков. Соответственно, финансирование скудное. Думаю, часть переселенцев попробует начать жизнь с чистого листа», — отмечает эксперт.

Из беглых в ябатьки Фото: РИА Новости/Егор Еремов