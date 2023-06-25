«Согласно плану»: чем завершился «поход» ЧВК «Вагнер»

Финал выступления «оркестра Вагнера» оказался не менее неожиданным, чем его начало. К 23:00 в субботу 24 июня бойцы ЧВК, утром занявшие штаб ЮВО в Ростове-на-Дону, покинули его в полном составе. Преследовать участников «похода» никто не будет, все остальные смогут подписать контракты с Минобороны РФ, а основатель компании Евгений Пригожин сможет «уйти в Белоруссию», сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Незадолго до этого пресс-служба Александра Лукашенко опубликовала сообщение, что белорусский лидер и владелец ЧВК «Вагнер» пришли к соглашению в ходе длившихся весь день переговоров. Сам Пригожин в итоге заявил, что его отряды возвращаются в полевые лагеря — «согласно плану». Режим КТО, введенный в ряде регионов, будет отменен в ближайшее время. О том, как завершился один день в России, за которым наблюдал весь мир, — в материале «Известий».

Не допустить кровопролития

Примерно после полудня 24 июня в информационном поле установилось относительное затишье. Обстановка в центре Ростова-на-Дону, занятого подразделениями ЧВК «Вагнер», оставалась стабильной.

Около 20.00 пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что глава белорусского государства и основатель ЧВК Евгений Пригожин пришли к о договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России . На данный момент есть проект приемлемого варианта развязки ситуации с ЧВК «Вагнер», с гарантиями безопасности для ее бойцов, сообщили представители главы республики.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

«Сегодня утром президент России Владимир Путин проинформировал своего белорусского коллегу о ситуации на юге России с частной военной компанией «Вагнер». Главы государств договорились о совместных действиях, — говорилось в сообщении. — Президент Белоруссии, дополнительно уточнив ситуацию, по согласованию с президентом России провел переговоры с руководителем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Переговоры длились в течение всего дня. В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России».

Позднее на информационных ресурсах Евгения Пригожина появилось подтверждающее эту информацию обращение. В нем говорилось, что «наступил тот момент, когда кровь может пролиться», и «понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон» , подразделения ЧВК разворачивают свои колонны и уходят в полевые лагеря — согласно плану.

Уже поздно вечером пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал пояснения журналистам о достигнутых договоренностях. Часть бойцов ЧВК «Вагнер», которая изначально отказалась участвовать в «походе» основателя компании Евгения Пригожина, подпишет контракты с Минобороны, сообщил он.

— Что касается остальных бойцов [тех, что приняли участие в мятеже], их никто не будет преследовать с учетом их заслуг на фронте, — заявил Дмитрий Песков.

При этом, по его словам, уголовное дело в отношении Евгения Пригожина прекратят, а сам он «уйдет в Белоруссию».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Федор Ларин

— Если вы спрашиваете, какая именно гарантия того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, — это слово президента России, — сказал представитель Кремля.

Посреднические усилия президента Белоруссии Александра Лукашенко были реализованы во имя высшей цели — избежать кровопролития, добавил он. Вместе с тем Дмитрий Песков подчеркнул: ситуация никак не повлияет на ход специальной военной операции — она будет продолжаться.

День в Ростове

Все дороги при подъезде к Ростову-на-Дону 24 июня находились под контролем Вооруженных сил РФ и других силовых ведомств, сообщили корреспонденты «Известий» с места событий. На трассе из Таганрога при въезде в город стоял пост с бойцами Росгвардии. На въезде со стороны Азова также был развернут блок-пост, где проводили серьезные проверки автотранспорта, и пробка из-за этого растянулась на несколько часов.

Весь день в центре города возле зданий цирка и штаба Южного военного округа собирались местные жители. Сотрудники ЧВК патрулировали три-четыре квартала. При этом офицеры штаба беспрепятственно входили и выходили из здания — их работе никто не мешал.

Рядом со штабом стояли пара танков, бронемашина и КамАЗ защитного цвета. Вокруг ходили патрули, на фоне которых активно фотографировались горожане.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Федор Ларин

Около семи вечера у штаба раздалась стрельба в воздух — так «вагнеровцы» разогнали зевак. Пострадавших не было и вокруг здания надолго воцарилась тишина.

Примерно в 21.00, с огласно договоренностям между Александром Лукашенко и Евгением Пригожиным, начался выход бойцов ЧВК «Вагнер» из города — они начали прогревать технику и занимать свои места.

За единство России

Днем 24 июня российские политики, чиновники, общественные деятели выразили доверие президенту и призвали народ к единству.

— Военное противостояние является испытанием, при котором мы еще более, нежели в иное время, призваны бережно хранить народное единство, молиться Богу, всеми силами поддерживать воинов и друг друга, — говорилось в заявлении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла , опубликованном на сайте патриархии.

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев призвал сплотиться вокруг президента для победы «над внешним и внутренним врагом».

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в верхней палате есть полная поддержка главы государства, и необходима консолидация всего общества , в том числе глав регионов.

Сила может быть только в единстве, заявил глава Бурятии Алексей Цыденов. Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов сказал, что необходимо объединяться и противостоять тем, кто несет угрозу стране и ее народу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Губернатор Севастополя Михаил Развожжаев выразил уверенность в скором разрешении ситуации и в том, что Россия продолжит идти к победе. Для сохранения единства страны будет сделано все, пообещал г лава Чечни Рамзан Кадыров .

Реакция мира

В этот же день Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также с главами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиеевым. Российский лидер сообщил им о сложившейся ситуации в стране.

В Совете безопасности Белоруссии заявили, что республика была и остается союзником РФ, полностью разделяющим цели и задачи СВО. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал происходящие события «внутренним делом России» , сообщили СМИ центральноазиатской республики.

По инициативе турецкой стороны Владимир Путин созвонился и со своим коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

— Президент Турецкой Республики выразил полную поддержку шагам российского руководств а, — сообщили в Кремле.

Субботние события в России также прокомментировали в Иране. Официальный представитель внешнеполитического ведомства исламской республики Насер Канани Чафи заявил, что в Тегеране поддерживают верховенство закона в РФ и считают происходящее внутренним делом страны.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В МИД России поблагодарили союзников и зарубежных партнеров за «понимание принципиальной позиции РФ».

— Наша страна продолжит суверенный курс на обеспечение своей безопасности, защиту своих ценностей, укрепление авторитета на международной арене, формирование справедливого многополярного миропорядка, — сообщили в министерстве.

Не остались в стороне и недружественные страны. Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Адам Ходж сообщил, что США следят за ситуацией в России и будут поддерживать связь со своими союзниками . А госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что обсудил обстановку в РФ с министрами иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) и главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

В Европе происходящее в РФ прокомментировали сдержанно.

— Это внутреннее дело России. Мы отслеживаем ситуацию , — сказал журналистам представитель Еврокомиссии.

Режим КТО в регионах

24 июня в Москве, Московской и Воронежской областях был введен режим контртеррористической операции.

Мэр столицы Сергей Собянин сразу отчитался в своем Telegram-канале: все городские службы работают в полном объеме, движение не затруднено, и призвал жителей и гостей Москвы отнестись к происходящему с пониманием.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Режим КТО предполагает, в частности, проверку документов у граждан, отслеживание телефонных переговоров и других сообщений, в том числе в интернете, ограничение связи, досмотры людей и транспорта.

В Москве в течение дня обстановка была спокойной, рассказал корреспондент «Известий», побывавший на основных улицах города.

— Горожане и туристы, в том числе иностранные, спокойно гуляют, сидят в кафе, фотографируются , — рассказал он.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев предупредил в своих соцсетях, что режим КТО предусматривает дополнительное усиление контроля на дорогах.

В частности, в районе Серпухова власти перекрыли мост через реку Ока, который ведет на Симферопольское шоссе, — по трассе М2 «Крым» , передал корреспондент «Известий».

В Воронежской области оказался перекрыт участок трассы М-4 «Дон». Г убернатор региона Александр Гусев написал в Tg-канале, что возникли заторы и попросил автомобилистов пользоваться для объезда другими дорогами.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В Москве, Московской и Воронежской областях перенесли на неделю выпускные вечера, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минпросвещения. В остальных регионах мероприятия проводятся в штатном режиме, заверили там.

Праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге отменять не планировали, сообщили организаторы.

Также было объявлено об отмене всех запланированных на эти выходные массовых мероприятий в Ростовской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Тульской, Тверской, Томской, Калининградской и Калужской областях и Коми.

Вечером 24 июня Дмитрий Песков сообщил, что режим КТО будет отменен «в самое ближайшее время».

Новый закон

В этот же день президент Владимир Путин подписал закон о задержании на 30 суток за нарушение режима военного положения. В настоящее время он действует в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Важно понимать, что штраф за нарушение режима военного положения распространяется только на те регионы, где этот режим действует , — пояснил «Известиям» юрист Михаил Кармаев.

Этот правовой режим подразумевает усиление охраны объектов критически важной инфраструктуры. Также может вводиться ограничение на въезд и выезд из региона, устанавливаться блокпосты, на которых проверяют документы. Отменяют все массовые мероприятия и устанавливается комендантский час.

Как будет работать закон, покажут первые прецеденты с его нарушением, считает адвокат Матвей Цзен.

— Так как закон касается КоАП, суды с высокой долей вероятности будут назначать минимальное наказание — п о крайней мере, на практике такие решения принимаются чаще всего. Но все будет зависеть от самого нарушения, — пояснил он "Известиям".

Над материалом работали: Дмитрий Астрахань, Алексей Рамм, Богдан Степовой, Роман Крецул, Юлия Леонова, Любовь Лежнева, Елена Сергиенко, Юлия Тимофеева, Роман Солдатов