«Кто организовал и готовил военный мятеж — предали Россию и ответят за это»

В субботу, 24 июня, в 10 часов утра по Москве президент России выступил с экстренным обращением, связанным с ситуацией вокруг ЧВК «Вагнер». Ранее ФСБ России возбудило против ее руководителя, Евгения Пригожина, дело по ст. 279 («Вооруженный мятеж»). Основные цитаты президента — в материале «Известий».

Об адресатах

Обращаюсь к гражданам России, к личному составу вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных служб, к бойцам, которые сегодня отбивают атаки противника. Делают это героически, я знаю.

Обращаюсь и к тем, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления – вооруженного мятежа.

О консолидации

Россия сегодня ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, отражает агрессию неонацистов и их хозяев. Против нас направлена фактически вся военная, экономическая, информационная машина Запада. Мы боремся за жизнь и безопасность наших людей, за наш суверенитет и независимость. За право быть и оставаться Россией – государством с тысячелетней историей.

Сотрудники МВД РФ у здания «ЧВК Вагнер центр» в Санкт-Петербурге Фото: ТАСС/Валентин Егоршин

Эта битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности. Когда в сторону должно быть отброшено всё, что ослабляет нас, любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри.

Об ударе в спину

Действия, которые раскалывают наше единство, — это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу.

Такой удар в спину был нанесен России в 1917 году, когда страна вела Первую мировую войну. В итоге русские убивали русских, братья — братьев, а корыстную выгоду извлекали политические авантюристы да различные западные силы. Мы не дадим этому повториться.

Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене — измене стране и своему народу.

О неизбежности наказания

Любая внутренняя смута — смертельная угроза для нашей государственности, для нас как нации. Это удар по России, по нашему народу. И действия по защите России от такой угрозы будут жесткими.

Все, кто готовил мятеж, понесут неизбежное наказание.

Вооруженные силы и другие государственные органы получили необходимые приказы, дополнительные меры антитеррористического характера вводятся сейчас в Москве, Московской области, ряде других регионов. Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остается сложной, фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления.

Усиление мер безопасности в Москве Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Как президент России и верховный главнокомандующий, как гражданин России сделаю все, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни, безопасность и свободу граждан.

Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей — предал Россию и ответит за это.

А тех, кого втянули в мятеж, призываю не совершать роковую, трагическую, неисправимую ошибку.

Вместе с нашей Родиной мы преодолеем любые испытания, станем еще сильнее.