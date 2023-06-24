 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Общество
Московские аэропорты работают в штатном режиме
Политика
Путин пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну
Общество
Всероссийский школьный выпускной бал в Кремле отменен
Армия
Путин сообщил о разговоре ночью с командующими всех направлений
Общество
Режим КТО ввели на территории Москвы и Московской области
Политика
Песков анонсировал обращение Путина в ближайшее время
Общество
В Воронежской области отменили все массовые мероприятия
Общество
В Ростове-на-Дону отменили все массовые мероприятия
Общество
Власти Ростова-на-Дону сообщили об изменении схемы движения транспорта
Мир
Власти США уличили в оправдании ситуации в стране теорией заговора из РФ
Общество
Стало известно о тяжелом состоянии двух пострадавших при пожаре в Кемерово
Общество
Губернатор Воронежской области сообщил о совещаниях с силовыми структурами
Общество
Губернатор Московской области сообщил об усилении мер безопасности
/

Государственная измена: что известно о ситуации с ЧВК «Вагнер»

Против лидера формирования Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело
Фото: РИА Новости
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ночь на 24 июня в Telegram появилось несколько антиконституционных сообщений от имени Евгения Пригожина с обвинениями в адрес Минобороны. В ведомстве эти заявления опровергли. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили о возбуждении ФСБ уголовного дела в отношении Пригожина. По информации Генпрокуратуры ему может грозить от 12 ло 20 лет. Подробности происходящего — в материале «Известий».

В Министерстве обороны заявили, что информация, представленная в сообщениях Пригожина и видео, не соответствует действительности и является информационной провокацией, и сообщили, что Вооруженные силы продолжают выполнение боевых задач в зоне СВО. Кроме того, позднее Минобороны заявило, что ВСУ пытаются воспользоваться сложившейся ситуацией и наращивают силы для действий на артемовском направлении. В опубликованном уже утром обращении к бойцам ЧВК «Вагнер» ведомство призвало их выйти на связь с представителями МО РФ, вернуться в места постоянной дислокации и гарантировало им безопасность, а действия Пригожина были названы попыткой вооруженного мятежа.

Евгений Пригожин

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин

Фото: ТАСС/Лев Бородин

В свою очередь Федеральная служба безопасности России в опубликованном заявлении призвала бойцов ЧВК «Вагнер» не выполнять преступные и предательские приказы своего основателя и принять меры к его задержанию. Заявления и действия Пригожина служба назвала призывами к началу вооруженного гражданского конфликта и «ударом в спину российской армии». В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили о возбуждении ФСБ России уголовного дела в отношении Пригожина по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).

«Призываем бойцов ЧВК не совершать непоправимой ошибки, прекратить любые силовые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию», — говорится в заявлении центра общественных связей ФСБ (цитата по «Интерфаксу»).

В Генеральной прокуратуре РФ сообщили, что действиям Пригожина будет дана правовая оценка. По данным ведомства, основателю ЧВК «Вагнер» может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Военнослужащие у здания штаба Южного военного округа

Военнослужащие у здания штаба Южного военного округа

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Позднее в Telegram военкора Андрея Руденко было опубликовано обращение генерала Суровикина к бойцам ЧВК «Вагнер».

Семь лет за фейки: наказание за дискредитацию СВО ужесточат
Госдума рассматривает поправки в УК и КоАП об ответственности за ложные сведения об участниках спецоперации

«Я обращаюсь к бойцам и командирам ЧВК «Вагнер». Мы вместе с вами прошли трудный, тяжелый путь. Мы вместе с вами воевали, шли на риски, несли потери, вместе побеждали. Мы одной крови. Мы воины. Я призываю остановиться. Противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику в эти тяжелое для страны время. Пока не поздно, нужно и необходимо подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента. Остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации. Решить все проблемы только мирным путем под руководством верховного главнокомандующего»,— сказал он.

Как заявил официальный представитель Президента Дмитрий Песков, Путин осведомлен о заявлениях Пригожина, принимаются необходимые меры. Кроме того, силовые ведомства постоянно докладывают российскому лидеру о принимаемых мерах.

Между тем правительства Липецкой, Ростовской, Тульской областей Воронежской заявили об усилении мер безопасности. Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщили о введении режима контртеррористической операции в своих регионах. Кроме того, как сообщает РИА Новости, силовики оцепили здание «ЧВК Вагнер Центра» на Золотой улице в Петербурге.

ЧВК Вагнер центр
Фото: ТАСС/Валентин Егоршин

В 10 утра по московскому времени со специальным обращением по ситуации с ЧВК «Вагнер» выступил Владимир Путин. Он назвал вооруженный мятеж «ударом в спину России». Президент подчеркнул, что организаторов ждет «неотвратимое наказание» и обратился к тем, кого втянули в него насильно, с призывом не совершать «роковую и трагическую ошибку».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир