Государственная измена: что известно о ситуации с ЧВК «Вагнер»

В ночь на 24 июня в Telegram появилось несколько антиконституционных сообщений от имени Евгения Пригожина с обвинениями в адрес Минобороны. В ведомстве эти заявления опровергли. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили о возбуждении ФСБ уголовного дела в отношении Пригожина. По информации Генпрокуратуры ему может грозить от 12 ло 20 лет. Подробности происходящего — в материале «Известий».

В Министерстве обороны заявили, что информация, представленная в сообщениях Пригожина и видео, не соответствует действительности и является информационной провокацией, и сообщили, что Вооруженные силы продолжают выполнение боевых задач в зоне СВО. Кроме того, позднее Минобороны заявило, что ВСУ пытаются воспользоваться сложившейся ситуацией и наращивают силы для действий на артемовском направлении. В опубликованном уже утром обращении к бойцам ЧВК «Вагнер» ведомство призвало их выйти на связь с представителями МО РФ, вернуться в места постоянной дислокации и гарантировало им безопасность, а действия Пригожина были названы попыткой вооруженного мятежа.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин Фото: ТАСС/Лев Бородин

В свою очередь Федеральная служба безопасности России в опубликованном заявлении призвала бойцов ЧВК «Вагнер» не выполнять преступные и предательские приказы своего основателя и принять меры к его задержанию. Заявления и действия Пригожина служба назвала призывами к началу вооруженного гражданского конфликта и «ударом в спину российской армии». В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили о возбуждении ФСБ России уголовного дела в отношении Пригожина по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).

«Призываем бойцов ЧВК не совершать непоправимой ошибки, прекратить любые силовые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию», — говорится в заявлении центра общественных связей ФСБ (цитата по «Интерфаксу»).

В Генеральной прокуратуре РФ сообщили, что действиям Пригожина будет дана правовая оценка. По данным ведомства, основателю ЧВК «Вагнер» может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Военнослужащие у здания штаба Южного военного округа Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Позднее в Telegram военкора Андрея Руденко было опубликовано обращение генерала Суровикина к бойцам ЧВК «Вагнер».

«Я обращаюсь к бойцам и командирам ЧВК «Вагнер». Мы вместе с вами прошли трудный, тяжелый путь. Мы вместе с вами воевали, шли на риски, несли потери, вместе побеждали. Мы одной крови. Мы воины. Я призываю остановиться. Противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику в эти тяжелое для страны время. Пока не поздно, нужно и необходимо подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента. Остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации. Решить все проблемы только мирным путем под руководством верховного главнокомандующего»,— сказал он.

Как заявил официальный представитель Президента Дмитрий Песков, Путин осведомлен о заявлениях Пригожина, принимаются необходимые меры. Кроме того, силовые ведомства постоянно докладывают российскому лидеру о принимаемых мерах.

Между тем правительства Липецкой, Ростовской, Тульской областей Воронежской заявили об усилении мер безопасности. Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщили о введении режима контртеррористической операции в своих регионах. Кроме того, как сообщает РИА Новости, силовики оцепили здание «ЧВК Вагнер Центра» на Золотой улице в Петербурге.

Фото: ТАСС/Валентин Егоршин

В 10 утра по московскому времени со специальным обращением по ситуации с ЧВК «Вагнер» выступил Владимир Путин. Он назвал вооруженный мятеж «ударом в спину России». Президент подчеркнул, что организаторов ждет «неотвратимое наказание» и обратился к тем, кого втянули в него насильно, с призывом не совершать «роковую и трагическую ошибку».