«Известия» показали кадры с военной техникой в Ростове-на-Дону

Корреспондент «Известий» показал в субботу, 24 июня, военную технику, которая находится на улицах Ростова-на-Дону.

На центральных улицах города, в том числе и на Большой Садовой, ездят бронетранспортеры, видны танки. Рядом с тяжелой военной техники находятся люди в камуфляжной форме и закрытыми лицами.

Некоторые танки стоят на проезжей части дороги.

Как следует из кадров, движение транспорта на улицах областного центра не наблюдается. На остановках общественного транспорта стоят люди.

Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял попытку военного мятежа, распространив видеозапись о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК. В свою очередь, МО опровергло сообщения об ударах по тылу.

В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).

Генпрокуратура пообещала дать надлежащую правовую оценку его действиям. Пригожину может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.