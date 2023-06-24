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Генпрокуратура РФ даст надлежащую правовую оценку действиям Пригожина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Действиям основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина будет дана правовая оценка. Об этом в субботу, 24 июня, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

В Telegram-канале ведомства отмечается, что Пригожину может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Накануне стало известно, что ФСБ России возбудили дело по по статье 279 УК РФ («Вооруженный мятеж») в связи с провокационными заявлениями основателя ЧВК «Вагнер».

Также в пятницу официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.

В свою очередь Минобороны России назвало опровергло сообщения о якобы ударах по тылу ЧВК «Вагнер». В ведомстве уточнили, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции.

Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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