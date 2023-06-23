ФСБ возбудила дело против Пригожина за призыв к вооруженному мятежу
После заявлений основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина возбуждено дело о призыве к вооруженному мятежу. Об этом в пятницу, 23 июня, заявили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
В ведомстве отметили, что распространяемые от имени Пригожина заявления не имеют под собой никаких оснований.
«В связи с этими заявлениями ФСБ России возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Требуем немедленно прекратить противоправные действия», — сообщили в НАК.
Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин проинформирован о провокационных сообщениях от имени Пригожина.
Тогда же Минобороны России назвало провокацией сообщения об ударах по тылу ЧВК «Вагнер». Ведомство сообщило, что Вооруженные силы (ВС) РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.