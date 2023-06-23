МО назвало сообщения об ударах по тылу ЧВК «Вагнер» провокацией
Минобороны России 23 июня назвало сообщения об ударах по тылу ЧВК «Вагнер» провокацией. Комментарий ведомства опубликован в Telegram-канале.
«Все распространяемые в социальных сетях от имени Евгения Пригожина сообщения и видеокадры о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер», не соответствуют действительности и являются информационной провокацией», — говорится в сообщении.
Ведомство сообщило, что Вооруженные силы (ВС) РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции.
14 июня глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что власти Украины могут также совершить новую провокацию в отношении Запорожской атомной электростанции (АЭС) после неудач в ходе наступления.
Провокационные сообщения, которые касаются спецоперации России на Украине периодически появляются в информационном пространстве. Например, 25 мая сообщалось о возможной попытке провокации, которая может быть связана с подрывом хранилища с отработавшим ядерным топливом в Харькове с целью обвинить Москву.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.