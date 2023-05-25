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Источник сообщил о возможной провокации Киева в Харькове с целью обвинить Москву
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Источник сообщил о возможной провокации Киева в Харькове с целью обвинить Москву

Источник: Киев может подорвать хранилище с отработанным ядерным топливом в Харькове
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Фото: ТАСС/Петр Сивков
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С учетом отсутствия у Киева успехов существует высокая вероятность попытки проведения им очередной резонансной провокации, сообщил источник «РИА Новости» 25 мая.

По его словам, провокация может быть связана с подрывом хранилища с отработавшим ядерным топливом в Харькове с целью обвинить Москву.

Собеседник также отметил, что если Киев пойдет на такой шаг, то катастрофа затронет не только восток Украины, но и Россию, Белоруссию и Евросоюз (ЕС). Вместе с тем он добавил, что при отсутствии жесткой реакции ООН, ОБСЕ на теракты в России, нельзя исключать, что киевский режим решится на антигуманный план.

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Ранее в этот день ФСБ сообщила о предотвращении террористических атак на объектах ядерной энергетики в РФ, которые готовили спецслужбы Украины. Отмечалось, что в преддверии празднования Дня Победы участники диверсионно-террористической группы (ДТГ) пытались подорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередачи, что привело бы к остановке ядерных реакторов и нарушению работы АЭС.

В отношении фигурантов были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 281 УК РФ («Диверсия») и ч. 1 ст. 222.1 («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

До этого, 13 марта, сообщалось, что Киев распорядился усилить обстрелы Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), чтобы помешать работе персонала по ее восстановлению и обострить угрозу ядерной катастрофы на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которая находится выше по течению Днепра.

По словам источника, украинская сторона намеренно обостряет проблему Каховской ГЭС и спекулирует на этой теме, обвиняя российских военных в ядерной угрозе и вреде экологии.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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