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Источник заявил о подготовке киевским режимом провокации на Каховской ГЭС

РИА Новости: Киев приказал усилить обстрелы Каховской ГЭС
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Фото: РИА Новости
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Чтобы помешать работе персонала Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) по ее восстановлению и обострить угрозу ядерной катастрофы на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которая находится выше по течению Днепра, Киев распорядился усилить обстрелы объекта, сообщил «РИА Новости» информированный источник.

«По информации источников в украинском военном командовании, Киев приказал усилить огневое давление на Каховскую ГЭС, чтобы ограничить доступ российских специалистов, работающих там, к восстановительным работам», — сказал он.

Источник добавил, что украинская сторона намеренно обостряет проблему Каховской ГЭС и спекулирует на этой теме, обвиняя российских военных в ядерной угрозе и вреде экологии.

При этом он отметил, что главной задачей Киева является не столько привлечение внимания к экологической проблеме, сколько подключение Каховской ГЭС для обеспечения электроэнергией правобережья Херсонской области. Это позволит Киеву завести на станцию своих специалистов под предлогом проведения восстановительных работ.

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16 февраля председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские власти должны разблокировать подачу воды в Каховское водохранилище, чтобы избежать экологической катастрофы.

Он уточнил, что в настоящее время подача воды заблокирована как минимум с четырех ГЭС, включая Днепровскую, Среднеднепровскую, Каневскую и Киевскую.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо 15 ноября 2022 года уведомил о прекращении выработки электроэнергии Каховской ГЭС. Он сказал, что «турбины не выдают электроэнергию и необходимости в этом нет».

Сальдо объяснил, что электроэнергия, которую вырабатывала данная электростанция, служила как балансировка в системе общего энергообеспечения, по этой причине она не играет значительной роли в энергообеспечении.

21 октября стало известно о том, что российская сторона распространила в Совбезе ООН письмо о ситуации вокруг Каховской ГЭС с призывом предотвратить «эту чудовищную провокацию». Каховская ГЭС регулярно становилась целью обстрелов украинских боевиков.

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