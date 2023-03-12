Источник заявил о подготовке киевским режимом провокации на Каховской ГЭС

Чтобы помешать работе персонала Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) по ее восстановлению и обострить угрозу ядерной катастрофы на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которая находится выше по течению Днепра, Киев распорядился усилить обстрелы объекта, сообщил «РИА Новости» информированный источник.

«По информации источников в украинском военном командовании, Киев приказал усилить огневое давление на Каховскую ГЭС, чтобы ограничить доступ российских специалистов, работающих там, к восстановительным работам», — сказал он.

Источник добавил, что украинская сторона намеренно обостряет проблему Каховской ГЭС и спекулирует на этой теме, обвиняя российских военных в ядерной угрозе и вреде экологии.

При этом он отметил, что главной задачей Киева является не столько привлечение внимания к экологической проблеме, сколько подключение Каховской ГЭС для обеспечения электроэнергией правобережья Херсонской области. Это позволит Киеву завести на станцию своих специалистов под предлогом проведения восстановительных работ.

16 февраля председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские власти должны разблокировать подачу воды в Каховское водохранилище, чтобы избежать экологической катастрофы.

Он уточнил, что в настоящее время подача воды заблокирована как минимум с четырех ГЭС, включая Днепровскую, Среднеднепровскую, Каневскую и Киевскую.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо 15 ноября 2022 года уведомил о прекращении выработки электроэнергии Каховской ГЭС. Он сказал, что «турбины не выдают электроэнергию и необходимости в этом нет».

Сальдо объяснил, что электроэнергия, которую вырабатывала данная электростанция, служила как балансировка в системе общего энергообеспечения, по этой причине она не играет значительной роли в энергообеспечении.

21 октября стало известно о том, что российская сторона распространила в Совбезе ООН письмо о ситуации вокруг Каховской ГЭС с призывом предотвратить «эту чудовищную провокацию». Каховская ГЭС регулярно становилась целью обстрелов украинских боевиков.