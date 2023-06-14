Рогов заявил о возможной провокации ВСУ в отношении ЗАЭС на фоне неудач

Власти Украины могут совершить новую провокацию в отношении Запорожской атомной электростанции (АЭС) после неудач в ходе наступления. Об этом заявил 14 июня глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он также отметил, что киевские власти не отказались от планов форсировать Днепр в Херсонской области и выше по течению Днепра в районе Энергодара после прорыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

«Велика вероятность, что противник попытается реализовать эту задумку. То, что они не отказались от этих планов, — это 100%», — уточнил Рогов в беседе с «РИА Новости».

Ранее, 8 июня, советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что разрушение Каховской ГЭС, которое произошло в результате украинского удара в ночь на 6 июня, не несет прямых угроз Запорожской АЭС.

Теракт на гидроэлектростанции привел к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически полностью ушла под воду.

В зону подтопления также попали Алешковский и Скадовский районы. По факту разрушения Каховской гидроэлектростанции и затопления территорий Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Число жертв из-за разрушения Каховской ГЭС достигло 17 человек, сообщалось о госпитализации 84 человек.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре. Она замыкает Днепровский каскад. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.