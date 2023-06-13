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Тело еще одного погибшего нашли в зоне затопления в Херсонской области

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
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Тело еще одного погибшего нашли в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС, сообщили 13 июня экстренные службы.

«В ходе спасательных работ обнаружено тело женщины 1950 года рождения, она стала девятой жертвой происшествия», — говорится в сообщении ТАСС.

Как отметил собеседник агентства, из восьми погибших, о которых сообщалось ранее, двое стали жертвами обстрела пункта эвакуации.

В регионе госпитализированы 84 человека после разрушения Каховской ГЭС.

«По последним данным, пострадали 86 человек, из них 84 госпитализированы, остальные отпущены на амбулаторное лечение», — подчеркнул источник издания.

С крыши снесло: как проходит эвакуация после прорыва Каховской ГЭС
Кроме МЧС спасать пострадавших помогают местные жители

До этого, 9 июня, в зоне затопления было найдено тело погибшей женщины. Тогда сообщалось, что она стала восьмой жертвой произошедшего.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. В зону подтопления также попали Алешковский и Скадовский районы. По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре. Она замыкает Днепровский каскад. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

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