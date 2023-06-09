В Херсонской области в зоне затопления после прорыва ГЭС нашли тело женщины

В зоне затопления в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС обнаружено тело погибшей женщины, сообщают источники в экстренных службах 9 июня.

«В ходе проведения спасательных работ обнаружено тело женщины 1939 года рождения, она стала восьмой жертвой», — уточнил информатор.

Кроме того, в 17 населенных пунктах количество жилых домов, оказавшихся под водой, увеличилось почти до 22,3 тыс.

«Уровень воды в Новой Каховке снизился на 2 м, до 10 м», — добавил собеседник в беседе с ТАСС.

Ранее в этот день стало известно, что сотрудники МЧС России спасли более 1,5 тыс. жителей подтопленных территорий Херсонской области. Всего спасатели эвакуировали более 5 тыс. человек. Среди них 178 детей и 66 маломобильных граждан.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. В зону подтопления также попали Алешковский и Скадовский районы. По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

7 июня стало известно, что пик наводнения в Херсонской области сместился от населенного пункта Алешки к Голой Пристани. По информации местных властей, ситуация в этих районах складывается тяжелая. Кроме того, спасатели вынуждены эвакуировать людей под огнем, который ведут Вооруженные силы Украины с правого берега Днепра.

Позднее, 8 июня, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС увеличилось до семи.

Каховская гидроэлектростанция — шестая и самая нижняя на Днепре. Она замыкает Днепровский каскад. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.