С крыши снесло: как проходит эвакуация после прорыва Каховской ГЭС

Самая сложная ситуация с эвакуацией людей после разрушения Каховской ГЭС сложилась в городах Голая Пристань и Алешки, сообщили 8 июня власти Херсонской области. Там уровень Днепра поднялся на 12 м. За последние дни с крыш и верхних этажей с помощью плавсредств спасли уже 344 человека, в том числе маломобильных и детей. В организации эвакуации МЧС активно помогают местные жители, которые вывозят людей на своих лодках, передает с места событий корреспондент «Известий». Всего из зоны затопления за трое суток эвакуировали уже более 4 тыс. человек. Не обошлось без жертв — по последним данным, в результате катастрофы погибли пять человек, еще около 60 — с переохлаждением и острыми сердечными заболеваниями — находятся в больницах. О том, как проходит эвакуация, — в материале «Известий».

Ожидание на крыше

После разрушения Каховской ГЭС, на левом берегу Днепра в Херсонской области затопленными оказались свыше 14 тыс. домов, сообщил 8 июня замглавы МЧС РФ Анатолий Супруновский. Наиболее сложная ситуация сложилась в городах Голая Пристань и Алешки, где уровень Днепра поднялся на 12 м, рассказал председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

Вода на дороге, ведущей в Голую Пристань, появляется задолго до подъезда к городу, свидетельствуют с места событий корреспонденты «Известий». Она заливает дворы, поля и кладбища — в зоне затопления их оказалось уже пять, сообщили в МЧС.

Мужчина, ожидавший на «берегу», рассказывает нам, что ждет эвакуации родственников — вот-вот должны привезти его сына, невестку и других родственников.

— Не успели вовремя эвакуироваться. Их дом полностью затоплен — они пережидали на крыше, но вскоре и она начала рушиться, — посетовал мужчина.

В самом городе вода доходит до первых-вторых этажей домов. На одной улице из под нее выглядывает только крыша дома, на другой — на пригорке — стоят коровы по пузо в воде. Ощущается сильное течение. Оно уже унесло несколько домов.

Как сообщал накануне Андрей Алексеенко, из-за разрушения ГЭС скорость течения Днепра выросла в 10 раз и во многие проблемные места не добраться даже на спецтехнике — лодки остаются единственным вариантом. Именно на них и вывозят людей, не успевших эвакуироваться за первые два дня наводнения. Этим занимаются и сотрудники МЧС и сами местные жители.

— Мы забираем не только своих знакомых, но и всех, кому нужна помощь. Иногда кричим наобум и из затопленных домов слышим отклики, — рассказала жительница Голой Пристани.

— Никогда не думал, что такое в нашем регионе будет, — вторит ей сотрудник МЧС. — У нас такой край, вроде засушливый. По морю ходили, людей вытаскивали. Но что по улицам Голой Пристани буду ходить на лодке, представить не могли.

С помощью плавсредств с крыш и верхних этажей в Голой Пристани и Алешкам спасли уже 344 человека, рассказал Андрей Алексеенко. Среди них много маломобильных и детей.

Спасение людей осложняют обстрелы со стороны ВСУ. 8 июня от взрыва в пункте эвакуации гражданских лиц погибли два человека, в том числе беременная женщина, сообщили власти региона.

Стихийное спасение

Всего из зоны затоплений за трое суток эвакуировали уже более 4 тыс. жителей. Большинство спасенных разместились у родственников и лишь около 500 человек решили отправиться в пункты временного размещения, сообщил замглавы МЧС России Анатолий Супруновский. По его словам, материальную помощь пострадавшим начнут выплачивать с 12 июня.

По последним данным, в регионе организовали более 60 пунктов временного размещения на 5,5 тыс. человек. Если они будут заполнены, МЧС организует вывоз людей в другие регионы, уверил Анатолий Супруновский.

По состоянию на 8 июня погибшими в результате ЧП числятся пять человек, сообщал мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев. Число доставленных в больницы местных жителей достигло 60, заявила замгубернатора Херсонской области по работе с эвакуированными жителями Татьяна Кузьмич.

— Это, как правило, маломобильные, люди в возрасте, — сказала она в эфире телеканала «Россия-24», добавив, что количество пострадавших постоянно растет.

У пострадавших преимущественно диагностируют переохлаждение и острые сердечные заболевания.

Сейчас уровень воды на некоторых затопленных территориях начинает спадать. Так, к утру 8 июня в Новой Каховке он снизился на 1,2 м, сообщал Владимир Леонтьев. Однако эвакуация продолжается.

Прорыв Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Сразу после этого начался неконтролируемый сброс воды. На территории Херсонской области введен режим ЧС. Всего в регионе затоплению подверглись 35 населенных пунктов, заявлял 7 июня глава региона Владимир Сальдо.

По решениям оперштаба в пострадавший регион МЧС отправлены 45 единиц насосного оборудования, 45 тепловых пушек, 10 мобильных электростанций, большой груз питьевой воды.

Президент России Владимир Путин 8 июня по телефону обсудил с врио губернатора региона Владимиром Сальдо ситуацию в области после диверсии на ГЭС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, глава государства поручил Владимиру Сальдо проанализировать дополнительные потребности, возникающие у жителей региона.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что лично проконтролирует расследование дела.