В воде плавающие: власти пытаются предупредить эпидемии из-за прорыва ГЭС

Из-за прорыва Каховской ГЭС в затопленных районах Херсонской области возник риск распространения инфекций. В частности, не исключены случаи гепатита, холеры, дизентерии и даже сибирской язвы, рассказали опрошенные «Известиями» эпидемиологи. Режим чрезвычайной ситуации введен по всей области, местные власти начинают проведение противоэпидемических мероприятий. На 7 июня остаются затопленными порядка 35 населенных пунктов, в которых проживает до 40 тыс. человек. Их эвакуация осложняется периодическими обстрелами с украинской стороны, передают с места событий корреспонденты «Известий».

Кишечные инфекции

Прорыв Каховской ГЭС, последующее затопление десятков населенных пунктов и размыв одного из кладбищ вызывает риск санитарно-эпидемиологических сложностей, сообщил глава Новокаховского округа Владимир Леонтьев. Впрочем, пока всё в норме, добавил он.

— МЧС и все соответствующие службы работают, 6 июня были отобраны пробы воды — химический анализ пока соответствует нормам, но бактериологический анализ мы получим только в течение ближайших суток. Кроме этого, исследуются все артезианские скважины, — сказал он.

С разрушением плотины Каховской ГЭС и затоплением территорий произошла техногенная и природная катастрофа, в результате которой люди лишились элементарных жизненных условий: крова над головой и имущества, возможности получать безопасную питьевую воду, еду, рассказал «Известиям» академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Такие обстоятельства неизбежно влекут за собой возникновение и распространение инфекционных заболеваний, добавил он.

— Прежде всего кишечных, которые передаются элементарным путем — через воду, пищу, — пояснил эксперт.

Пункт временного размещения эвакуированных жителей подтопленных населенных пунктов в Херсонской области Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

На отсутствие санитарных условий накладывается стресс, а это, по словам Геннадия Онищенко, чревато обострением эндокринных, сердечно-сосудистых и других имеющихся у людей системных заболеваний.

Он призвал прежде всего вывезти из опасной зоны детей, затем организовать их отдых, привить от гепатита А и применить препараты для профилактики бактериальных инфекций.

В находящихся на этих территориях скотомогильниках может быть сибирская язва, предупредил Геннадий Онищенко. Поэтому, если их размоет, нужно будет их санировать и заново оградить.

Наиболее тревожной он назвал ситуацию на правом берегу Днепра, контролируемом властями Украины. Там может не хватить сил и средств на оперативную реакцию на ситуацию, недостаточно медиков, считает эксперт.

— Там надо ожидать всплеска заболеваний кишечной группы инфекции. Я не исключаю холеру. Обязательно будет гепатит А. А раз не будет адекватного противодействия, то инфекция может переметнуться и на нашу сторону, — добавил он.

Фото: REUTERS/Ivan Antypenko

Кроме того, есть вероятность размывания туалетов — это может иметь неприятные последствия. По воде начнут распространяться дизентерия, лептоспироз , отметил в беседе с «Известиям» завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ им. Пирогова, профессор Владимир Никифоров.

— Для нас, инфекционистов-эпидемиологов, ситуация вполне понятная и предсказуемая, хоть и нехорошая. Наводнения происходят не впервые и все мероприятия разработаны. Вопрос в том, что сейчас это произошло в больших объемах, — рассказал эксперт.

Чтобы не допустить распространения заболеваний, мероприятия помощи населению нужно проводить согласованно на обеих сторонах, полагает Геннадий Онищенко. Но в текущей ситуации договориться вряд ли получится, добавил он. Хотя Россия может и должна предложить свою помощь, а в случае отказа с украинской стороны стоит поднять вопрос на уровне Всемирной организации здравоохранения.

Топит и топит

Прорыв Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Начался неконтролируемый сброс воды, ее уровень ниже по течению Днепра поднялся на 12 м. На территории Херсонской области ввели режим ЧС.

В Новой Каховке Днепр вышел из берегов, центр города был затоплен. К вечеру 6 июня уровень воды в некоторых местах достиг крыш домов, а 7 июня начал постепенно снижаться, сообщил глава Новокаховского округа Владимир Леонтьев.

Фото: REUTERS/Ivan Antypenko

За ночь на проезжей части накопились горы мусора, оставленного ушедшей водой. Она отступила от города примерно на 100–150 м и продолжает уходить, рассказал корреспондент «Известий» с места событий.

Однако в городах и селах, которые находятся ниже по течению, вода прибывает из-за бесконтрольного сброса, рассказал Владимир Леонтьев.

По данным на 7 июня, в зоне подтопления в одном только Новокаховском округе находятся 15 населенных пунктов , шесть из них почти полностью затоплены. Пострадало около 600 жилых домов, детский сад школа, женский монастырь. Всего в Херсонской области затоплению подверглись 35 населенных пунктов, заявил глава региона Владимир Сальдо.

По предварительным оценкам, в зоне бедствия проживает от 20 тыс. до 40 тыс. человек. Наиболее сложная ситуация, по словам Владимира Леонтьева, сложилась в поселке Корсунка , который находится на левом берегу Днепра, неподалеку от прорванной дамбы. Там днем 7 июня оставались заблокированными до 100 человек, им требовалась эвакуация. Семь человек, предварительно, пропали без вести.

В ожидании эвакуации жители переместились на крыши своих домов, взяв с собой только самое необходимое. Поскольку вместо улиц теперь буквально реки, передвигаются попавшие в заточение люди на лодках или надувных матрасах.

Фото: REUTERS/Alina Smutko

Вывезти людей в безопасное место мешают обстрелы ВСУ. 6 июня в Корсунке с беспилотника было сброшено взрывное устройство, передает корреспондент «Известий» с места событий.

Тем не менее эвакуация продолжается. Власти Новокаховского района уже подготовили специализированные автобусы. Людям выдают наборы с гуманитарной помощью. При этом многие самостоятельно едут к родственникам в другие населенные пункты, чтобы переждать период подтопления.

Для эвакуированных из зон затопления развернуты 44 пункта временного размещения. Задействованы дома отдыха, пансионаты, школы, детсады в Скадовске, Геническе, Каланчаке, Нижних Серогозах, Ивановке, Чаплынке и других территориях. Каждого эвакуированного по прибытии осматривают медики. Много маломобильных, инвалидов и стариков.

В МЧС РФ сообщили, что ведомство доставит в затопленные районы Херсонской области электростанции, мотопомпы и тепловые пушки.

Пострадавших от наводнения уже обеспечивают горячим питанием, волонтеры и соцработники раздают гуманитарную помощь.

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

— Главная задача — обеспечить людей в зоне бедствия чистой питьевой водой. Сейчас развернут экстренную вакцинацию. Людей будут прививать от дизентерии, гепатита А. Это стандартные меры в такой ситуации, — отметил Владимир Никифоров.

Пострадавшим выплатят компенсации

В ближайшие дни начнется выплата компенсаций. Председатель правительства региона Андрей Алексеенко сообщил, что введенный в Херсонской области режим ЧС даст возможность оперативно начать выплаты пострадавшим по 10 тыс. и 50 тыс. рублей в зависимости от степени ущерба.

— Для перечисления выплат каждому жителю подтопленных районов, проживающих там постоянно и находившихся в зоне ЧС на момент начала наводнения, будут оперативно открыты персональные банковские счета, — заявил он.

После того как комиссии проведут оценку ущерба домам пострадавших, власти выплатят деньги и на восстановление жилья.

Вода будет спадать не менее недели , полагает Владимир Леонтьев. После снижения уровня воды начнется большая работа по очистке помещений от слоя ила, просушке и последующему ремонту, рассказал Геннадий Онищенко.

Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова

— Будут разрушенные дома. Там в сельской местности многие дома глинобитные, они сейчас размокнут и опустятся, крыша будет лежать на земле, придавив всё, что было внутри. Когда вода спадет, предстоит убрать трупы домашних животных: коров, кур, свиней, собак. Иначе они начнут разлагаться и создавать неблагоприятный эпидемиологический фон, — пояснил эпидемиолог.

Следственный комитет по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий возбудил уголовное дело о теракте. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что лично проконтролирует расследование дела.