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Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС увеличилось до семи

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Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ
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Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС увеличилось до семи, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в четверг, 8 июня, в Telegram-канале.

«К сожалению, есть погибшие — семь человек. В том числе двое мирных жителей погибли в результате ракетного обстрела украинских боевиков эвакуационной зоны в Голой Пристани», — сообщил он.

Также Сальдо отметил, что 62 человека с пострадавших территорий доставлены в лечебные учреждения за 15-километровой зоной. Им оказывают всё необходимое лечение.

По его словам, число эвакуированных с затопленных территорий Новокаховского городского округа, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов Херсонской области выросло до 5 тыс. человек, из них детей — 178, маломобильных граждан — 62. В пунктах временного размещения к этому часу из общего числа эвакуированных находится около тысячи человек.

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«Для эвакуации населения в безопасные районы и пункты временного размещения задействован 121 автобус, полностью укомплектованный водительским составом и обеспеченный топливом», — отметил Сальдо.

Также он сообщил, что только после полного схода воды предстоит приступить к расчетам объемов ущерба и оценки сложившейся ситуации. Однако, как отметил врио губернатора, уже сейчас есть все основания полагать, что только прямой ущерб от разрушений жилого фонда в регионе превысит 1,5 млрд рублей.

Ранее Сальдо рассказал, что жителей подтопленных районов принимают 48 пунктов временного размещения, рассчитанных на 2,7 тыс. мест. По его словам, самые сложные часы уже пережиты.

7 июня стало известно, что пик наводнения в Херсонской области сместился от населенного пункта Алешки к Голой Пристани. По информации местных властей, ситуация в этих районах складывается тяжелая. Кроме того, спасатели вынуждены эвакуировать людей под огнем, который ведут Вооруженные силы Украины (ВСУ) с правого берега Днепра.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду.

Вице-премьер России Виктория Абрамченко 7 июня заявила, что киевский режим устроил настоящий экоцид в Херсонской области, уничтожив Каховскую ГЭС.

Каховская гидроэлектростанция — шестая и самая нижняя на Днепре. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

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