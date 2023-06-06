Вода начала поступать на улицы Новой Каховки после прорыва Каховской ГЭС

Вода из Днепра начала поступать на улицы Новой Каховки после прорыва Каховской ГЭС. Кадры с прибывающей водой на центральные улицы города показал корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев 6 июня.

На них видно, как вода волнами поступает на центральные улицы, затоплены тротуары.

«Днепр вышел из берегов, вода поступает и заходит уже на улицы города, в самый центр», — сказал журналист.

Корреспондент добавил, что украинские боевики продолжают обстреливать город, а также наносят удары по району вблизи гидроэлектростанции.

Наряду с этим врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале заявил, что из-за разрушения Каховской ГЭС смыты сельхозполя вдоль побережья Днепра, нарушена мирная инфраструктура.

При этом, по его словам, прорыв несильно скажется на ситуации в Херсонской области, крупная эвакуация людей не потребуется.

Ранее в этот день мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что вода в городе поднялась более чем на 10 м из-за разрушений на гидроэлектростанции. Мирных жителей вывозят из прибрежных подтопленных зон.

Утром 6 июня Леонтьев заявил, что удары по Каховской гидроэлектростанции привели к разрушению задвижек и неконтролируемому сбросу воды. Обстрел был произведен, согласно информации местных властей, украинской стороной из РСЗО «Ольха». Максимальный уровень после прорыва достиг 12 м.

По словам главы города, разрушение Каховской гидроэлектростанции повлекло экологический ущерб, затоплена значительная часть инфраструктурных объектов.

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в свою очередь сообщил, что после прорыва Каховской ГЭС в зону возможного подтопления попадают 14 населенных пунктов, в которых проживают 22 тыс. человек.

Каховская ГЭС замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Это шестая и самая нижняя на Днепре станция, она обеспечивает разгрузку энергетических пиков в системе, а воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров. ГЭС находится в 100 км выше Черного моря и в 60 км выше Херсона. Расположена в 5 км от города Новая Каховка. Разрушение станции может привести к гибели тысяч людей и затоплению несколько десятков поселений.