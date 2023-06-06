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Власти предупредили о гигантском экологическом ущербе от разрушения Каховской ГЭС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Разрушение Каховской гидроэлектростанции нанесло повлекло экологический ущерб, о чем во вторник, 6 июня, сообщил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев.

По его словам, уровень подъема воды составил до 5 м. Также затоплена значительная часть инфраструктурных объектов.

«Разрушены все надводные сооружения, задвижки, шандоры и вода неконтролируемым образом с 2:00 сбрасывается вниз. <...> Прибрежная зона Новой Каховки ниже по течению всех населенных пунктов (Днепряны, Корсунка и далее), они затоплены», — цитирует Леонтьева ТАСС.

По информации «Известий», в зону подтопления попали Алешковский и Скадовский районы. На территории первого подтоплена районная больница, где на стационарном лечении находятся 14 пациентов, в том числе маломобильные и в состоянии средней степени тяжести. Для их эвакуации были направлены бригады скорой помощи.

В ночь на 6 июня украинские националисты обстреляли Каховскую ГЭС. Владимир Леонтьев заявил, что удары по привели к разрушению задвижек и неконтролируемому сбросу воды, максимальный уровень после прорыва достиг 12 м. Предположительно, огонь по объекту велся из реактивной системы залпового огня «Ольха».

Каховская ГЭС замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Это шестая и самая нижняя на Днепре станция, она обеспечивает разгрузку энергетических «пиков» в системе, а воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров. ГЭС находится в 100 км выше Черного моря и в 60 км выше Херсона. Расположена в 5 км от города Новая Каховка. Разрушение станции может привести к гибели тысяч людей и затоплению несколько десятков поселений.

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