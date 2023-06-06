Источник сообщил об ударе по Каховской ГЭС из РСЗО «Ольха»

Удар по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), предположительно, нанесли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха». Об этом во вторник, 6 июня, сообщил источник «Известий» в экстренных службах.

«Преступный киевский режим ночью обстрелял Каховскую ГЭС, в результате обстрела получили частичные разрушения конструкции ГЭС, что привело в последующем разрушение трех ее пролетов под давлением воды. Удар предположительно наносился из РСЗО «Ольха» (РС-2)», — рассказал информатор.

Позднее информацию подтвердили в Telegram-канале администрации Новокаховского городского округа.

Ранее в этот день мэр города Новая Каховка Владимир Леонтьев заявил, что удары по Каховской гидроэлектростанции привели к разрушению задвижек и неконтролируемому сбросу воды. По его словам, уровень воды повысился на 2,5 м. Предпосылок для эвакуации населения не наблюдается.

Вместе с тем экстренные службы сообщали, что в зону подтопления могут попасть около 80 населенных пунктов.

По оперативной информации, максимальный уровень воды после прорыва Каховской ГЭС достиг 12 м. По словам мэра города, угрозы обезвоживания Северо-Крымского канала (СКК) нет, так как головная станция находится выше плотины.

Каховская ГЭС замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Это шестая и самая нижняя на Днепре станция, она обеспечивает разгрузку энергетических «пиков» в системе, а воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров. ГЭС находится в 100 км выше Черного моря и в 60 км выше Херсона. Расположена в 5 км от города Новая Каховка. Разрушение станции может привести к гибели тысяч людей и затоплению несколько десятков поселений.