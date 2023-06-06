Власти исключили угрозу крупным населенным пунктам после прорыва Каховской ГЭС

После прорыва Каховской ГЭС в зону возможного подтопления попадают 14 населенных пунктов, в которых проживают 22 тыс. человек. Об этом 6 июня сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

«В зону подтопления попадают пойменные прибрежные территории 14 населенных пунктов: Днепряне, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, Песчановка, Алёшки, Солонцы, Кардашинка, Коханы, Малая Кардашинка, Голая Пристань, Белогрудовое, Старая Збурьевка, Забарино и острова на Днепре», — написал он в Telegram.

При этом он отметил, что крупным населенным пунктам угрозы нет, так как уровень подъема воды ниже ГЭС составляет от 2 до 4 м. В Новую Каховку, Голую Пристань и Алёшки направлены три оперативные группы спасателей МЧС России.

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо возглавил оперштаб по ситуации, отметил Алексеенко.

Ранее в этот день мэр города Новая Каховка Владимир Леонтьев заявил, что удары по Каховской гидроэлектростанции привели к разрушению задвижек и неконтролируемому сбросу воды.

Леонтьев также сообщил, что угрозы обезвоживания Северо-Крымского канала (СКК) нет, так как головная станция находится выше плотины.

Каховская ГЭС замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Это шестая и самая нижняя на Днепре станция, она обеспечивает разгрузку энергетических пиков в системе, а воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров. ГЭС находится в 100 км выше Черного моря и в 60 км выше Херсона. Расположена в 5 км от города Новая Каховка. Разрушение станции может привести к гибели тысяч людей и затоплению несколько десятков поселений.