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Дело о теракте возбуждено по факту разрушения Каховской ГЭС

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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Уголовное дело о теракте возбуждено по факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий. Об этом во вторник, 6 июня, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

«В результате преступных действий со стороны вооруженных формирований Украины произошло разрушение Каховской гидроэлектростанции, повлекшее затопление населенных пунктов Херсонской области. Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о теракте», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что следователи выясняют обстоятельства произошедшего и размер причиненного региону ущерба.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел утром во вторник, что привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате почти полностью затопило улицы Новой Каховки. Мэр города Владимир Леонтьев сообщил, что вода поднялась более чем на 10 м. На территории Новокаховского городского округа введен режим чрезвычайной ситуации. Сама станция почти полностью ушла под воду.

По словам главы правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, в зону возможного подтопления попадают 14 населенных пунктов, в которых проживают 22 тыс. человек. В настоящее время готовится эвакуация Новокаховского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов.

Согласно имеющейся информации, обстрел был произведен украинской стороной из РСЗО «Ольха».

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В Кремле ЧП на Каховской ГЭС назвали преднамеренной диверсией Киева. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, прорыв дамбы может повлечь тяжелые экологические и иные последствия. Также он заявил, что Москва решительно отвергает обвинения в причастности к диверсии.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, в свою очередь, в комментарии «Известиями» назвал произошедшую атаку давно ожидаемым действием, подчеркнув, что диверсия является преступлением против людей.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины, обеспечивает разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

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