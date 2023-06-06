В Госдуме назвали атаку на Каховскую ГЭС преступлением против людей

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий во вторник, 6 июня, в беседе с «Известиями» прокомментировал прошедшую атаку на Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС).

По словам парламентария, разрушение части ГЭС — это давно ожидаемое действие.

«Потому что мы все понимаем, что [президент Украины Владимир] Зеленский и его команда совершат это преступление против тех людей, которые живут ниже Каховской ГЭС, — они уже давно планировали, но их кураторы из-за океана пока не давали разрешения на то, чтобы производить выстрелы по ГЭС. Но сегодня мы понимаем, что вся схема контрнаступления трещит по швам, ничего не получается, а за выданные миллиарды надо отвечать. И принято было решение нанести удар по Каховской ГЭС, и сегодня огромное количество жилых домов с простыми гражданами попадает в зону подтопления — это чудовищное преступление против людей», — заявил депутат.

Кроме того, Водолацкий отреагировал на слова главы Евросовета Шарля Мишеля, который заявил в Twitter, что ЕС будет привлекать к ответственности за удары по ГЭС Россию, а также квалифицировал это как военное преступление. По мнению политика, подобные заявления — верх цинизма и кощунства, поскольку ЕС самостоятельно поставляет Украине тяжелое вооружение.

Также Водолацкий предположил, что в ближайшее время Вооруженные силы Украины могут нанести мощный тактический удар по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

«Они могут даже пожертвовать частью Польши, чтобы ее территория была заражена. Опять они будут обвинять нашу страну и несуществующих преступлениях», — подчеркнул он.

Утром во вторник в результате обстрелов произошел прорыв дамбы Каховской ГЭС, что привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению. Станция почти полностью ушла под воду

Вода из Днепра затопила улицы Новой Каховки. Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что в зону возможного подтопления попадают 14 населенных пунктов, в которых проживают 22 тыс. человек.

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что вода в городе поднялась более чем на 10 м.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ЧП на Каховской ГЭС является преднамеренной диверсией украинской стороны.

Каховская ГЭС замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Это шестая и самая нижняя на Днепре станция, она обеспечивает разгрузку энергетических пиков в системе, а воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров. ГЭС находится в 100 км выше Черного моря и в 60 км выше Херсона. Расположена в 5 км от города Новая Каховка. Разрушение станции может привести к гибели тысяч людей и затоплению нескольких десятков поселений.