В Кремле разрушение Каховской ГЭС назвали преднамеренной диверсией Киева

ЧП на Каховской ГЭС является преднамеренной диверсией украинской стороны. Об этом 6 июня заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Однозначно речь о преднамеренной диверсии с украинской стороны. Приказ об этом поступил киевскому режиму и он должен нести ответственность», — сказал он на брифинге.

Песков отметил, что президент России Владимир Путин получает доклады по ситуации по линии Минобороны. Также пресс-секретарь главы государства отметил, что ЧП может повлечь тяжелые экологические и иные последствия.

При этом Песков отметил, что Россия решительно отвергает обвинения в ЧП на Каховской ГЭС.

По словам пресс-секретаря президента, ЧП на Каховской ГЭС может привести к тяжким последствиям для жителей региона и для экологии.

«Эта диверсия потенциально может повлечь очень тяжелые последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона, экологические последствия и последствия иного характера, которые еще предстоит установить», — заявил Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Представители СМИ также задали пресс-секретарю президента вопрос о том, есть ли уже какие-то решения относительно решения проблем по водоснабжению Крыма.

«Вы знаете, что в водоснабжении Крыма предпринимались энергичные шаги еще до того, как вернули к жизни Северо-Крымский канал. Поэтому определенные наработки есть», — ответил на этот вопрос Песков.

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