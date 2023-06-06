Каховская ГЭС почти полностью ушла под воду после прорыва
Каховская ГЭС почти полностью ушла под воду после прорыва, сообщил корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев 6 июня.
В результате была разрушена плотина гидроэлектростнации. Повреждения надводных сооружений привели к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению.
На кадрах можно увидеть почти полностью затопленную Каховскую ГЭС.
Ранее в этот день глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что вода в городе поднялась более чем на 10 м и продолжает поступать. Мирных жителей вывозят из прибрежных подтопленных зон.
Утром 6 июня Леонтьев заявил, что атаки на Каховскую гидроэлектростанцию привели к разрушению задвижек и неконтролируемому сбросу воды. По словам главы города, разрушение Каховской гидроэлектростанции повлекло экологический ущерб, затоплена значительная часть инфраструктурных объектов.
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