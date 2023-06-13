Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС достигло 17

Число жертв из-за разрушения Каховской ГЭС достигло 17 человек, сообщили власти Херсонской области во вторник, 13 июня. Об этом рассказал председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

«К сожалению, растет число жертв диверсии нацистов. На утро подтверждено 12 погибших в Голой Пристани и пять в Алешках», — написал он в Telegram-канале.

Алексеенко отметил, что с 13 июня начинаются выплаты первоочередных компенсаций пострадавшим в размере 10 тыс. рублей.

«Принято уже более 500 заявлений людей: как на месте в Алешках, Голой Пристани и Новой Каховке, так и в пунктах временного размещения в Скадовске, Железном Порту и других районах», — подчеркнул он.

Как сказал председатель регионального правительства, каждый день производится забор проб в различных источниках воды во всех районах зоны затопления.

«Анализы по всем девяти скважинам, отобранным в Голой Пристани показали, что пить ее нельзя. Как по бактериологическим, так и по химическим показателям это просто опасно для здоровья», — предостерег Алексеенко.

Специалисты МЧС и водоканалов приступили к санобработке сетей, скважин и колодцев.

«Но пока безопасно употреблять для питья и приготовления пищи только бутилированную воду. Работаем над тем, чтобы нигде в зоне ЧС не было ее дефицита», — заявил председатель.

Ранее в этот день в Херсонской области в результате затопления было найдено тело женщины 1950 года рождения. В то же время сообщалось о госпитализации 84 человек.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. В зону подтопления также попали Алешковский и Скадовский районы. По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.