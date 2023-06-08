Карчаа заявил об отсутствии прямых угроз ЗАЭС после прорыва Каховской ГЭС

Разрушение Каховской ГЭС не несет прямых угроз Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом 8 июня заявил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Для Запорожской атомной станции каких-то прямых угроз ядерной безопасности случившееся на Каховской ГЭС не несет», — сказал он Первому каналу.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду.

7 июня глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил в беседе с «Известиями», что прорыв Каховской ГЭС не влияет на безопасность ЗАЭС. По его словам, готовы запасные варианты водоснабжения станции через подземные скважины и русла небольших рек. На станции имеется всё необходимое для этого оборудование.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сказал, что непосредственного риска для безопасности Запорожской АЭС на фоне ситуации с Каховской гидроэлектростанцией нет.

По его словам, если уровень воды в резервуаре для охлаждения станции упадет ниже 12,7 м, то ее не удастся продолжать закачивать. На фоне ЧП на Каховской ГЭС МАГАТЭ увеличивает число инспекторов на ЗАЭС. Гросси сам возглавит ротацию инспекторов миссии.

Также Гросси заявил, что ситуация вокруг Каховской ГЭС остается серьезной, однако оснований для паники сейчас нет. Он указал, что разрушение станции в дальнейшем может негативно сказаться на ЗАЭС, лишив ее источников охлаждения, и спровоцировать повреждение реакторов.

Как сообщили в МАГАТЭ, ЗАЭС продолжает пополнять запасы воды, необходимой для охлаждения реакторов, используя Каховское водохранилище. По оценкам агентства, запасы воды для охлаждения не иссякнут как минимум в течение месяца.