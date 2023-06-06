Гросси возглавит миссию по ротации экспертов на ЗАЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что возглавит миссию по ротации экспертов агентства на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на следующей неделе. Об этом он сообщил во вторник, 6 июня, в Twitter.

Присутствие МАГАТЭ будет усилено в связи с ситуацией на Каховской ГЭС, подчеркнул Гросси.

«На фоне вызывающих обеспокоенность событий, вызванных разрушением плотины Каховской ГЭС, я возглавлю следующую ротацию нашей миссии на Запорожской АЭС на следующей неделе», — написал он.

Гросси также указал на то, что настал «решающий момент для ядерной безопасности».

Ранее в этот день глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что непосредственного риска для безопасности Запорожской АЭС на фоне ситуации с разрушениями на Каховской ГЭС нет.

По словам Гросси, если уровень воды в резервуаре для охлаждения станции упадет ниже 12,7 м, то ее не удастся продолжать закачивать.

Кроме того, продолжительное отсутствие воды для охлаждения нарушит работу аварийных дизельных генераторов.

28 мая Вооруженные силы Украины предприняли атаку на ЗАЭС посредством беспилотника. Он был посажен с помощью средств радиоэлектронной борьбы на расстоянии 500 м от станции.

Утром 6 июня произошел прорыв дамбы Каховской ГЭС, станция почти полностью ушла под воду. Повреждения надводных сооружений привели к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению.

Кроме того, корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев сообщил, что вода из Днепра начала поступать и на улицы Новой Каховки, можно наблюдать затопленные тротуары. На территории Новокаховского городского округа Херсонской области был введен режим чрезвычайной ситуации.

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, в свою очередь, сообщил, что после прорыва Каховской ГЭС в зону возможного подтопления попадают 14 населенных пунктов, в которых проживают 22 тыс. человек.

Каховская ГЭС замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Это шестая и самая нижняя на Днепре станция, она обеспечивает разгрузку энергетических пиков в системе, а воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров. ГЭС находится в 100 км выше Черного моря и в 60 км выше Херсона. Расположена в 5 км от города Новая Каховка. Разрушение станции может привести к гибели тысяч людей и затоплению несколько десятков поселений.